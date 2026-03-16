İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    KƏŞ neft məhsullarının tədarükü ilə bağlı risklərə görə təcili iclas keçirib

    • 16 mart, 2026
    • 23:36
    KƏŞ neft məhsullarının tədarükü ilə bağlı risklərə görə təcili iclas keçirib

    Körfəz Əməkdaşlıq Şurasının (KƏŞ) neft məhsulları sahəsində Fövqəladə Hallarda Fəaliyyət planı üzrə Komitəsi regiondakı mövcud vəziyyətin tədarük zəncirlərinə təsirini qiymətləndirmək üçün təcili iclas keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə KƏŞ-in Baş Katibliyi məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, görüş martın 15-də videokonfrans formatında baş tutub. İştirakçılar regiondakı son hadisələri və onların neft emalı məhsullarının tədarükünə mümkün təsirini müzakirə ediblər.

    Bundan əlavə, tərəflər fövqəladə hallarda fəaliyyət üzrə milli fəaliyyət planlarının hazırlıq səviyyəsini və onların birgə regional reaksiya planı ilə əlaqələndirilməsi imkanlarını nəzərdən keçiriblər.

    Müzakirələr zamanı həmçinin mövcud şəraitdə neft məhsullarının fasiləsiz tədarükünün təmin edilməsinə və tədarük zəncirlərinin sabitliyinin qorunmasına yönəlmiş qabaqlayıcı tədbirlərə də toxunulub.

    Məsləhətləşmələrin yekunlarına əsasən, iştirakçılar birgə texniki koordinasiya mexanizmlərini işləyib hazırlamaq, eləcə də KƏŞ dövlətlərinin enerji təhlükəsizliyini gücləndirmək məqsədilə fövqəladə hallara reaksiya protokollarını yeniləmək barədə razılığa gəliblər.

    Körfəz Əməkdaşlıq Şurası
    ССАГПЗ провел экстренное заседание из-за рисков для поставок нефтепродуктов
    Gulf Cooperation Council holds emergency meeting over oil supply risks

