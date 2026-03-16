    ССАГПЗ провел экстренное заседание из-за рисков для поставок нефтепродуктов

    Другие страны
    16 марта, 2026
    22:18
    ССАГПЗ провел экстренное заседание из-за рисков для поставок нефтепродуктов

    Комитет Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) по плану действий в чрезвычайных ситуациях в сфере нефтепродуктов провел экстренное заседание для оценки влияния текущей ситуации в регионе на цепочки поставок.

    Как передает Report, об этом сообщил генеральный секретариат ССАГПЗ.

    Отмечается, что встреча состоялась 15 марта в формате видеоконференции. Участники обсудили последние события в регионе и их возможное влияние на поставки продуктов нефтепереработки.

    Кроме того, стороны рассмотрели уровень готовности национальных планов действий в чрезвычайных ситуациях и возможности их координации с совместным региональным планом реагирования.

    В ходе обсуждений также были затронуты превентивные меры, направленные на обеспечение бесперебойных поставок нефтепродуктов и сохранение стабильности цепочек поставок в нынешних условиях.

    По итогам консультаций участники договорились разработать механизмы совместной технической координации, а также обновить протоколы реагирования на чрезвычайные ситуации с целью укрепления энергетической безопасности государств ССАГПЗ.

    Последние новости

    22:28

    Число погибших из-за ударов по Ливану возросло до 886 в войне

    Другие страны
    22:20
    Фото

    Тофик Мусаев: Азербайджан продолжает вносить вклад в международную борьбу с исламофобией

    Внешняя политика
    22:18

    ССАГПЗ провел экстренное заседание из-за рисков для поставок нефтепродуктов

    Другие страны
    22:15

    Медали азербайджанских спортсменов с Олимпиады в Париже заменены на новые

    Индивидуальные
    22:06

    Пезешкиан: Война будет продолжаться, пока Иран не получит гарантий безопасности

    В регионе
    21:49

    Дональд Трамп раскритиковал союзников за отказ поддержать США

    Другие страны
    21:46

    Багаи: США и Израиль пытались погрузить Тегеран во тьму

    В регионе
    21:34

    Фридрих Мерц: Конфликт вокруг Ирана нельзя решить военным путем

    Другие страны
    21:27

    Страны Евросоюза не будут направлять морскую миссию в Ормузский пролив

    Другие страны
    Лента новостей