ССАГПЗ провел экстренное заседание из-за рисков для поставок нефтепродуктов

Комитет Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) по плану действий в чрезвычайных ситуациях в сфере нефтепродуктов провел экстренное заседание для оценки влияния текущей ситуации в регионе на цепочки поставок.

Как передает Report, об этом сообщил генеральный секретариат ССАГПЗ.

Отмечается, что встреча состоялась 15 марта в формате видеоконференции. Участники обсудили последние события в регионе и их возможное влияние на поставки продуктов нефтепереработки.

Кроме того, стороны рассмотрели уровень готовности национальных планов действий в чрезвычайных ситуациях и возможности их координации с совместным региональным планом реагирования.

В ходе обсуждений также были затронуты превентивные меры, направленные на обеспечение бесперебойных поставок нефтепродуктов и сохранение стабильности цепочек поставок в нынешних условиях.

По итогам консультаций участники договорились разработать механизмы совместной технической координации, а также обновить протоколы реагирования на чрезвычайные ситуации с целью укрепления энергетической безопасности государств ССАГПЗ.