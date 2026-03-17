İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    • 17 mart, 2026
    Qalibaf: İran nə Suriya, nə də Venesueladır

    Suriya və Venesuelada yaşananlar İranda baş verməyəcək.

    "Report" "Tasnim" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bunu İran parlamentinin sədri Məhəmmədbaqer Qalibaf deyib.

    "İran nə lideri (Bəşər Əsəd – red.) ölkəni qoyub qaçan Suriya, nə də zor gücü (Nikolas Maduronun həbsi – red.) ilə təslim olmağa məcbur edilən Venesueladır", - Qalibaf bildirib.

    Onun sözlərinə görə, dinə bağlı ölkəni məğlub etmək mümkün deyil:

    "Düşmənin (ABŞ-İsrail – red.) bizə üçüncü dəfə hücum etməməsi üçün onları peşman etməliyik. Yeganə təhlükəsizlik zəmanətimiz budur".

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayıb. SEPAH İsrail, Bəhreyn, İordaniya, Qətər, Küveyt, BƏƏ və Səudiyyə Ərəbistanındakı obyektlərə hücum edərək genişmiqyaslı cavab əməliyyatı barədə bəyan edib.

