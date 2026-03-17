Qalibaf: İran nə Suriya, nə də Venesueladır
- 17 mart, 2026
- 00:32
Suriya və Venesuelada yaşananlar İranda baş verməyəcək.
"Report" "Tasnim" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bunu İran parlamentinin sədri Məhəmmədbaqer Qalibaf deyib.
"İran nə lideri (Bəşər Əsəd – red.) ölkəni qoyub qaçan Suriya, nə də zor gücü (Nikolas Maduronun həbsi – red.) ilə təslim olmağa məcbur edilən Venesueladır", - Qalibaf bildirib.
Onun sözlərinə görə, dinə bağlı ölkəni məğlub etmək mümkün deyil:
"Düşmənin (ABŞ-İsrail – red.) bizə üçüncü dəfə hücum etməməsi üçün onları peşman etməliyik. Yeganə təhlükəsizlik zəmanətimiz budur".
Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayıb. SEPAH İsrail, Bəhreyn, İordaniya, Qətər, Küveyt, BƏƏ və Səudiyyə Ərəbistanındakı obyektlərə hücum edərək genişmiqyaslı cavab əməliyyatı barədə bəyan edib.