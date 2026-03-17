    Галибаф: Сценарии Сирии и Венесуэлы в Иране не повторятся

    События, произошедшие в Сирии и Венесуэле, не повторятся в Иране.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Tasnim, об этом заявил спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

    "Иран - не Сирия, где лидер (Башар Асад - ред.) покинул страну, и не Венесуэла, которую заставили капитулировать силой (задержание Николаса Мадуро - ред.)", - сказал Галибаф.

    По его словам, страну, основанную на религиозных ценностях, невозможно победить.

    "Чтобы враг (США и Израиль - ред.) не атаковал нас в третий раз, мы должны заставить его пожалеть. Это единственная гарантия нашей безопасности", - подчеркнул он.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о масштабной ответной операции, нанеся удары по объектам в Израиле, Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии.

    Qalibaf: İran nə Suriya, nə də Venesueladır
