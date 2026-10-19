Чистая прибыль ГНФАР в 2025г выросла в 3,4 раза

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) завершил 2025 год с чистой прибылью в размере 26 млрд 913,177 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет Фонда, это в 3,4 раза больше, чем в 2024 году.

В прошлом году доходы ГНФАР от инвестиций в облигации составил 4 млрд 142,212 млн манатов (в 6,1 раза больше, чем в предыдущем году), доход от инвестиций в акции - 5 млрд 292,075 млн манатов (+64,7%), доход от производных финансовых инструментов - 25,415 млн манатов (против убытка годом ранее), доход от инвестиций в золотые слитки - 16 млрд 849,884 млн манатов (+5 раз).

На 1 января текущего года активы ГНФАР составили 125 млрд 720,247 млн манатов (+22,5%). В отчетный период обязательства Фонда увеличились на 11,3% до 471,688 млн манатов, а его балансовый капитал - на 22,5% до 125 млрд 248,559 млн манатов.