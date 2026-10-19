В Карабахе завершено строительство 25 магистральных линий связи

С начала года в Карабахском регионе Азербайджана завершено строительство 25 магистральных линий телекоммуникаций.

Как сообщает корреспондент Report из Агдере, об этом журналистам заявила пресс-секретарь ООО "Азтелеком" Алида Мустафаева в рамках инфотура.

Она отметила, что в рамках I Государственной программы по Великому возвращению продолжаются работы по созданию телекоммуникационной инфраструктуры в Карабахском регионе.

"Определенные работы, запланированные на этот год, уже завершены. В том числе завершено строительство 25 магистральных линий, запланированных в рамках этапа на 2026 год по Карабахскому региону. Волоконно-оптическая магистральная сеть общей протяженностью более 1000 километров обеспечивает устойчивость и безопасность коммуникационной инфраструктуры в регионе. На освобожденных от оккупации территориях в общей сложности в 11 городах, 54 селах и поселках создана коммуникационная инфраструктура, к сети подключены 12 267 новых абонентов (11 596 домохозяйств и 671 бизнес-субъект)", - сказала Мустафаева.