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    В Карабахе завершено строительство 25 магистральных линий связи

    ИКТ
    • 19 октября, 2026
    • 17:21
    В Карабахе завершено строительство 25 магистральных линий связи

    С начала года в Карабахском регионе Азербайджана завершено строительство 25 магистральных линий телекоммуникаций.

    Как сообщает корреспондент Report из Агдере, об этом журналистам заявила пресс-секретарь ООО "Азтелеком" Алида Мустафаева в рамках инфотура.

    Она отметила, что в рамках I Государственной программы по Великому возвращению продолжаются работы по созданию телекоммуникационной инфраструктуры в Карабахском регионе.

    "Определенные работы, запланированные на этот год, уже завершены. В том числе завершено строительство 25 магистральных линий, запланированных в рамках этапа на 2026 год по Карабахскому региону. Волоконно-оптическая магистральная сеть общей протяженностью более 1000 километров обеспечивает устойчивость и безопасность коммуникационной инфраструктуры в регионе. На освобожденных от оккупации территориях в общей сложности в 11 городах, 54 селах и поселках создана коммуникационная инфраструктура, к сети подключены 12 267 новых абонентов (11 596 домохозяйств и 671 бизнес-субъект)", - сказала Мустафаева.

    Освобожденные территории Азербайджана Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) ОАО Азтелеком
    Qarabağda telekommunikasiya xidmətləri üzrə 25 magistral xəttin tikintisi başa çatdırılıb
    Construction of 25 backbone communication lines completed in Karabakh
    44 - Tezliklə
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