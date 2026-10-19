İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Qarabağda telekommunikasiya xidmətləri üzrə 25 magistral xəttin tikintisi başa çatdırılıb

    İKT
    • 19 oktyabr, 2026
    • 17:02
    Qarabağda telekommunikasiya xidmətləri üzrə 25 magistral xəttin tikintisi başa çatdırılıb

    Qarabağ regionunda telekommunikasiya xətlərinin 2026-cı il üçün nəzərdə tutulan 25 magistral xəttin tikintisi başa çatdırılıb.

    "Report"un Ağdərəyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bunu "Aztelekom" MMC-nin rayona təşkil etdiyi infotur çərçivəsində jurnalistlərə açıqlamasında qurumun mətbuat katibi Alidə Mustafayeva deyib.

    Onun sözlərinə görə, Böyük Qayıdışa dair I Dövlət Proqramı çərçivəsində Qarabağ regionunda telekommunikasiya infrastrukturunun qurulması istiqamətində işlər davam etdirilir:

    "Bu il üçün nəzərdə tutulan müəyyən işlər artıq başa çatdırılıb. O cümlədən, Qarabağ regionu üzrə 2026-cı il üçün nəzərdə tutulan mərhələ çərçivəsində planlaşdırılmış 25 magistral xəttin tikintisi yekunlaşdırılıb. Ümumi uzunluğu 1000 kilometrdən çox olan fiber-optik magistral şəbəkə bölgədə rabitə infrastrukturunun dayanıqlığını və təhlükəsizliyini təmin edir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə ümumilikdə 11 şəhər, 54 kənd və qəsəbədə rabitə infrastrukturu qurulub, 12 267 yeni abunəçi (11,596 ev təsərrüfatı və 671 biznes subyekti) şəbəkəyə qoşulub".

    Telekommunikasiya xidmətləri İşğaldan azad edilmiş ərazilər Böyük Qayıdış Qarabağ
    В Карабахе завершено строительство 25 магистральных линий связи
    44 - Tezliklə
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