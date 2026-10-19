Али Асадов подписал постановление о нормах пробега служебных автомобилей

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление от 18 июля 2011 года "О совершенствовании правил использования транспортных средств в учреждениях, предприятиях и организациях, финансируемых из государственного бюджета".

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

Согласно документу, ежемесячная норма пробега по транспортным средствам Кабинета министров и Управления делами президента (не более 10% от общего количества) определяется в соответствии с расстоянием, пройденным автомобилями.