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    Али Асадов подписал постановление о нормах пробега служебных автомобилей

    Инфраструктура
    • 19 октября, 2026
    • 17:21
    Али Асадов подписал постановление о нормах пробега служебных автомобилей

    Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление от 18 июля 2011 года "О совершенствовании правил использования транспортных средств в учреждениях, предприятиях и организациях, финансируемых из государственного бюджета".

    Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

    Согласно документу, ежемесячная норма пробега по транспортным средствам Кабинета министров и Управления делами президента (не более 10% от общего количества) определяется в соответствии с расстоянием, пройденным автомобилями.

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