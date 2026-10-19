İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    NK özünün və Prezidentin İşlər İdarəsinin nəqliyyat vasitələrinə dair qərar verib

    İnfrastruktur
    • 19 oktyabr, 2026
    • 17:14
    NK özünün və Prezidentin İşlər İdarəsinin nəqliyyat vasitələrinə dair qərar verib

    Nazirlər Kabineti (NK) "Dövlət büdcəsindən maliyyələşən idarə, müəssisə və təşkilatlarda nəqliyyat vasitələrindən istifadə qaydalarının təkmilləşdirilməsi haqqında" 18 iyul 2011-ci il tarixli qərarında dəyişiklik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.

    Qərara əsasən, Nazirlər Kabinetinin və Prezidentin İşlər İdarəsinin nəqliyyat vasitələri (ümumi sayın 10 %-dən çox olmamaqla) üzrə yürüşün aylıq norması avtomobillərin qət etdiyi məsafəyə uyğun müəyyən edilir.

    Əli Əsədov Azərbaycan Nazirlər Kabineti
    Али Асадов подписал постановление о нормах пробега служебных автомобилей
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