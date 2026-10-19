NK özünün və Prezidentin İşlər İdarəsinin nəqliyyat vasitələrinə dair qərar verib
İnfrastruktur
- 19 oktyabr, 2026
- 17:14
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Nazirlər Kabineti (NK) "Dövlət büdcəsindən maliyyələşən idarə, müəssisə və təşkilatlarda nəqliyyat vasitələrindən istifadə qaydalarının təkmilləşdirilməsi haqqında" 18 iyul 2011-ci il tarixli qərarında dəyişiklik edib.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.
Qərara əsasən, Nazirlər Kabinetinin və Prezidentin İşlər İdarəsinin nəqliyyat vasitələri (ümumi sayın 10 %-dən çox olmamaqla) üzrə yürüşün aylıq norması avtomobillərin qət etdiyi məsafəyə uyğun müəyyən edilir.
Son xəbərlər
19:05
Azərbaycanın sağlamlıq turizmi "Kurort" QSC tərəfindən Özbəkistanda təbliğ edilibTurizm
19:02
Azərbaycan Yunanıstana təbii qaz ixracını 18 %-dən çox artırıbEnergetika
18:59
Rusiya İrandan Rəşt-Astara dəmir yolu üçün torpağın satın alınmasının təsdiqini gözləyirRegion
18:52
Video
BTQ: Parisdə polis bir kanakı amansızcasına döyübXarici siyasət
18:43
Foto
TÜRKPA Qadın Parlamentarilər Qrupunun 5-ci iclası keçirilibXarici siyasət
18:40
Foto
"Borussiya" Bakı Olimpiya Stadionunda "Sabah"la oyunöncəsi son məşqinə çıxıbFutbol
18:38
Sudanda avtovağzala PUA zərbəsi nəticəsində 80-ə yaxın insan ölübDigər ölkələr
18:30
Bolqarıstan 2027-ci ilin yazında nəqliyyat bağlantısı üzrə sammit keçirməyi təklif edirİnfrastruktur
18:21
Azərbaycan Gürcüstandan yerli istehsal mallarının idxalını 5 %-dən çox artırıbBiznes