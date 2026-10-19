Чешская компания готова принять участие в проектах на освобожденных территориях Азербайджана

Чешская Škoda Group готова выступить партнером в реализации проектов модернизации, необходимых для Баку и других городов страны, включая освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Об этом сообщил в интервью Report вице-президент компании по продажам в Центральной Азии и Южном Кавказе Роман Соркин.

По его словам, Škoda Group располагает необходимыми технологиями для решения широкого круга таких задач.

"Мы развиваем отношения с Азербайджаном, стремясь стать стратегическим партнером страны в сфере устойчивой городской мобильности. Речь идет обо всех видах массового общественного транспорта, включая трамвайные системы и легкорельсовый транспорт", - заявил Р. Соркин.

Вице-президент отметил, что компания также рассматривает Бакинский метрополитен как стратегический проект.

"В Škoda Group мы считаем себя одним из наиболее опытных европейских производителей поездов для метрополитенов, построенных с использованием инфраструктурных решений советской эпохи, которая сохранилась, в частности, в Праге и Баку. Наше ключевое преимущество - сочетание передовых европейских технологий с возможностью интеграции в существующую инфраструктуру Бакинского метро ", - добавил он.

Р. Соркин подчеркнул, что Škoda Group с самого начала активно участвует в инициативе Европейского союза Global Gateway и следит за развитием Транскаспийского международного транспортного маршрута.

"Мы обладаем значительным опытом производства электровозов и другого электрического тягового подвижного состава. Поэтому готовы участвовать в проектах, связанных с развитием этих транспортных маршрутов", - отметил вице-президент компании.

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