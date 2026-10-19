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    Чешская компания готова принять участие в проектах на освобожденных территориях Азербайджана

    Инфраструктура
    • 19 октября, 2026
    • 17:18
    Чешская компания готова принять участие в проектах на освобожденных территориях Азербайджана

    Чешская Škoda Group готова выступить партнером в реализации проектов модернизации, необходимых для Баку и других городов страны, включая освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

    Об этом сообщил в интервью Report вице-президент компании по продажам в Центральной Азии и Южном Кавказе Роман Соркин.

    По его словам, Škoda Group располагает необходимыми технологиями для решения широкого круга таких задач.

    "Мы развиваем отношения с Азербайджаном, стремясь стать стратегическим партнером страны в сфере устойчивой городской мобильности. Речь идет обо всех видах массового общественного транспорта, включая трамвайные системы и легкорельсовый транспорт", - заявил Р. Соркин.

    Вице-президент отметил, что компания также рассматривает Бакинский метрополитен как стратегический проект.

    "В Škoda Group мы считаем себя одним из наиболее опытных европейских производителей поездов для метрополитенов, построенных с использованием инфраструктурных решений советской эпохи, которая сохранилась, в частности, в Праге и Баку. Наше ключевое преимущество - сочетание передовых европейских технологий с возможностью интеграции в существующую инфраструктуру Бакинского метро ", - добавил он.

    Р. Соркин подчеркнул, что Škoda Group с самого начала активно участвует в инициативе Европейского союза Global Gateway и следит за развитием Транскаспийского международного транспортного маршрута.

    "Мы обладаем значительным опытом производства электровозов и другого электрического тягового подвижного состава. Поэтому готовы участвовать в проектах, связанных с развитием этих транспортных маршрутов", - отметил вице-президент компании.

    С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

    Роман Соркин Освобожденные территории Азербайджана ЗАО Бакинский метрополитен ŠKODA Group Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ)
    Çexiya şirkəti Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərindəki layihələrdə iştirak edə bilər
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