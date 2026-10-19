İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Çexiya şirkəti Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərindəki layihələrdə iştirak edə bilər

    İnfrastruktur
    • 19 oktyabr, 2026
    • 17:18
    Çexiya şirkəti Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərindəki layihələrdə iştirak edə bilər

    Çexiyanın "Škoda Group" şirkəti Bakının, Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş əraziləri daxil olmaqla, ölkənin digər şəhərlərinin ehtiyacı olan modernləşdirmə layihələrinin həyata keçirilməsində tərəfdaş kimi çıxış etməyə hazırdır.

    Bu barədə "Report"a müsahibəsində şirkətin Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqazla bağlı satış üzrə vitse-prezidenti Roman Sorkin bildirib.

    Onun sözlərinə görə, "Škoda Group" bu kimi məsələləri həll etmək üçün lazımi texnologiyalara malikdir: "Azərbaycanla əlaqələri inkişaf etdirir, dayanıqlı şəhər mobilliyi sahəsində ölkənin strateji tərəfdaşı olmağa çalışırıq. Söhbət kütləvi ictimai nəqliyyatın bütün növlərindən, o cümlədən tramvay sistemləri və yüngül relsli nəqliyyatdan gedir. "Bakı metrosunu strateji layihə hesab edirik. "Škoda Group" olaraq özümüzü sovet dövrünün infrastruktur həllərindən istifadə edilməklə inşa edilmiş və xüsusən də Praqa və Bakıda qorunub saxlanılan metropolitenlər üçün qatarların ən təcrübəli Avropa istehsalçılarından biri hesab edirik. Bizim əsas üstünlüyümüz qabaqcıl Avropa texnologiyalarının Bakı metrosunun mövcud infrastrukturuna inteqrasiya imkanı ilə vəhdət təşkil etməsidir".

    R.Sorkin qeyd edib ki, "Škoda Group" ilk dövrlərdən etibarən Avropa İttifaqının "Global Gateway" təşəbbüsündə fəal iştirak edir və Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutunun inkişafını izləyir: "Biz elektrik lokomotivlərinin və digər elektriklə işləyən dartıcı avadanlıqların istehsalı sahəsində böyük təcrübəyə malikik. Buna görə də bu nəqliyyat marşrutlarının inkişafı ilə bağlı layihələrdə iştirak etməyə hazırıq".

    Müsahibənin tam mətni ilə buradan tanış ola bilərsiniz.

    Roman Sorkin İşğaldan azad edilmiş ərazilər Bakı Metropoliteni QSC Orta Dəhliz (Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi) Škoda Group
    Чешская компания готова принять участие в проектах на освобожденных территориях Азербайджана
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    19:05
    Azərbaycanın sağlamlıq turizmi "Kurort" QSC tərəfindən Özbəkistanda təbliğ edilib
    Turizm
    19:02
    Azərbaycan Yunanıstana təbii qaz ixracını 18 %-dən çox artırıb
    Energetika
    18:59
    Rusiya İrandan Rəşt-Astara dəmir yolu üçün torpağın satın alınmasının təsdiqini gözləyir
    Region
    18:52
    Video
    BTQ: Parisdə polis bir kanakı amansızcasına döyüb
    Xarici siyasət
    18:43
    Foto
    TÜRKPA Qadın Parlamentarilər Qrupunun 5-ci iclası keçirilib
    Xarici siyasət
    18:40
    Foto
    "Borussiya" Bakı Olimpiya Stadionunda "Sabah"la oyunöncəsi son məşqinə çıxıb
    Futbol
    18:38
    Sudanda avtovağzala PUA zərbəsi nəticəsində 80-ə yaxın insan ölüb
    Digər ölkələr
    18:30
    Bolqarıstan 2027-ci ilin yazında nəqliyyat bağlantısı üzrə sammit keçirməyi təklif edir
    İnfrastruktur
    18:21
    Azərbaycan Gürcüstandan yerli istehsal mallarının idxalını 5 %-dən çox artırıb
    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti