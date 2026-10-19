Škoda Group: Мы готовы стать стратегическим партнером Азербайджана в развитии общественного транспорта - Интервью

Развитие транспортной инфраструктуры и повышение качества пассажирских перевозок требуют не только обновления подвижного состава, но и внедрения технологий, способных сделать общественный транспорт более доступным, комфортным и энергоэффективным. Для Азербайджана, который модернизирует железнодорожную сеть и укрепляет свои позиции на международных транспортных маршрутах, особую актуальность приобретает сотрудничество с ведущими европейскими производителями транспортной техники.

Чешская Škoda Group, имеющая многолетний опыт производства железнодорожной техники и решений для городского транспорта, рассматривает Азербайджан как перспективное направление для расширения сотрудничества. Компания видит возможности для участия в проектах модернизации транспортных систем страны - от городского и пригородного сообщения до железнодорожных перевозок.

О технологических преимуществах Škoda Group, потенциальных направлениях взаимодействия с Азербайджаном и перспективах развития пассажирского транспорта в интервью Report рассказал вице-президент компании по продажам в Центральной Азии и Южном Кавказе Роман Соркин.

Представляем интервью читателям:

- Рассматривает ли Škoda Group участие в проектах по возобновлению трамвайного движения в Баку или созданию современных линий легкорельсового транспорта (LRT) в других крупных городах Азербайджана, например в Гяндже или Сумгайыте?

- Мы развиваем отношения с Азербайджаном, стремясь стать стратегическим партнером страны в сфере устойчивой городской мобильности. Речь идет обо всех видах массового общественного транспорта, включая трамвайные системы и легкорельсовый транспорт.

Мы готовы выступать партнером в реализации проектов модернизации, в которых нуждаются Баку и другие города страны, включая освобожденные от оккупации территории Азербайджана. Škoda Group располагает необходимыми технологиями для решения широкого круга таких задач.

- Готова ли Škoda Group предложить специализированный подвижной состав и технологические решения для Бакинского метрополитена с учетом особенностей его инфраструктуры?

- Мы рассматриваем Бакинский метрополитен как стратегический проект. В Škoda Group мы считаем себя одним из наиболее опытных европейских производителей поездов для метрополитенов, построенных с использованием инфраструктурных решений советской эпохи, которая сохранилась, в частности, в Праге и Баку.

Мы поставляем поезда для таких и аналогичных систем метрополитена уже более двух десятилетий и накопили значительный опыт работы с подобной инфраструктурой.

Наше ключевое преимущество - сочетание передовых европейских технологий с возможностью интеграции в существующую инфраструктуру Бакинского метро. Это делает Škoda Group особым и конкурентоспособным потенциальным поставщиком для данного проекта.

- Какие решения в сегменте региональных и пригородных электропоездов - одноэтажных или двухэтажных составов - Škoda Group может предложить для маршрутов Баку-Сумгайыт, Баку-Гянджа и других направлений?

- Одним из наших конкурентных преимуществ является многолетний опыт производства железнодорожной техники для рынков с колеей 1520 мм. Исторически Škoda играла важную роль в обеспечении пассажирских железнодорожных перевозок на основных магистралях Советского Союза. На протяжении более шести десятилетий компания поставила свыше 70 тыс. единиц техники. Этот опыт дает нам глубокое понимание особенностей инфраструктуры, в том числе той, которая используется в Азербайджане.

За последние десять лет мы разработали современный региональный поезд, который уже эксплуатируется в странах Балтии - Латвии и Эстонии. Мы поставили или поставляем этим рынкам в общей сложности около 60 поездов. Кроме того, недавно подписали контракт с Узбекистаном на поставку еще десяти составов.

Важная особенность этого поезда заключается в его полной совместимости с широкой колеей 1520 мм, используемой в Азербайджане и ряде других стран. При этом он отвечает современным европейским требованиям к комфорту, качеству и эффективности перевозок.

Поезд отличается просторным салоном, низким уровнем входа и высокой энергоэффективностью. Это не просто обновление подвижного состава: такое решение позволяет сделать железнодорожные перевозки более доступными для широкого круга пассажиров, в том числе для людей с ограниченной мобильностью, без необходимости масштабной перестройки станций и дополнительных строительных работ.

Опыт стран Балтии показывает, что повышение комфорта и доступности поездов может способствовать естественному росту пассажиропотока. Мы рассчитываем увидеть аналогичный эффект в Узбекистане, а в перспективе - и в Азербайджане.

- Заинтересована ли компания в поставках локомотивов и тягового оборудования для развития грузовых и пассажирских перевозок по международным транспортным коридорам, проходящим через Азербайджан?

- Škoda Group с самого начала активно участвует в инициативе Европейского союза Global Gateway и следит за развитием Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Мы обладаем значительным опытом производства электровозов и другого электрического тягового подвижного состава. Поэтому готовы участвовать в проектах, связанных с развитием этих транспортных маршрутов, и предлагаем Азербайджану рассматривать нас в качестве надежного технологического партнера.