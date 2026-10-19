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    Лекорню не исключил введения режима ЧП во Франции

    Другие страны
    • 19 октября, 2026
    • 17:34
    Лекорню не исключил введения режима ЧП во Франции

    Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню не исключил введения в стране чрезвычайного положения в случае необходимости на фоне массовых беспорядков.

    Как передает Report со ссылкой на французские медиа, об этом он заявил в ходе брифинга для журналистов.

    При этом он отметил, что считает сейчас другие меры более подходящими для урегулирования ситуации.

    "Если это будет полезно, я это сделаю… Чрезвычайное положение – это не политический инструмент. Это все же серьезный вопрос, в том числе в его реализации. Так что если это необходимо, очевидно, мы смогли бы это сделать. На настоящий момент введение комендантского часа кажется мне более подходящим для сложившейся ситуации", - отметил он.

    Во время брифинга глава МВД Лоран Нуньес сказал, что в связи с ожидаемыми акциями протестов "в эти выходные будут усилены силы полиции и жандармерии".

    "С сегодняшнего вечера будет введен ряд мер по сдерживанию и предотвращению действий мародеров", - сказал Нуньес.

    Себастьян Лекорню Лоран Нуньес Акции протеста во Франции
    Lekornyu: Fransada fövqəladə vəziyyət rejimi tətbiq edilə bilər
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