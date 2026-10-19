Лекорню не исключил введения режима ЧП во Франции

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню не исключил введения в стране чрезвычайного положения в случае необходимости на фоне массовых беспорядков.

Как передает Report со ссылкой на французские медиа, об этом он заявил в ходе брифинга для журналистов.

При этом он отметил, что считает сейчас другие меры более подходящими для урегулирования ситуации.

"Если это будет полезно, я это сделаю… Чрезвычайное положение – это не политический инструмент. Это все же серьезный вопрос, в том числе в его реализации. Так что если это необходимо, очевидно, мы смогли бы это сделать. На настоящий момент введение комендантского часа кажется мне более подходящим для сложившейся ситуации", - отметил он.

Во время брифинга глава МВД Лоран Нуньес сказал, что в связи с ожидаемыми акциями протестов "в эти выходные будут усилены силы полиции и жандармерии".

"С сегодняшнего вечера будет введен ряд мер по сдерживанию и предотвращению действий мародеров", - сказал Нуньес.