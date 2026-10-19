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    Кабмин продлил срок получения разрешения на строительство CЭС в Физули

    Энергетика
    • 19 октября, 2026
    • 17:26
    Кабмин продлил срок получения разрешения на строительство CЭС в Физули

    Кабинет министров принял решение о продлении срока получения разрешения на строительство солнечных электростанций (СЭС) на территории возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Физулинском районе.

    Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

    Согласно постановлению, данный срок продлен на 1 год в соответствии со статьей 6.7 Закона "Об использовании возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии".

    При выдаче разрешения на строительство Государственный комитет по градостроительству и архитектуре обязан уведомить об этом Кабинет министров с того же дня, а если разрешение не выдается в установленный срок - в течение трех дней с даты истечения срока.

    Али Асадов Возобновляемые источники энергии (ВИЭ)
    Füzulidə GES tikintisinə icazə alınması müddəti uzadılıb
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