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    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Военные пилоты Азербайджана и ОАЭ выполнили задачи по нейтрализации условных целей

    Армия
    • 19 октября, 2026
    • 17:38
    Военные пилоты Азербайджана и ОАЭ выполнили задачи по нейтрализации условных целей

    В ходе совместных тактико-летных учений "Встреча соколов-2026" военнослужащие ВС Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов успешно выполнили задачи очередного этапа.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

    Сообщается, что в ходе воздушных операций наступательного и оборонительного характера военные пилоты двух стран выполнили задачи по обнаружению, точному прицеливанию и нейтрализации условных целей. Военнослужащие продемонстрировали боевые возможности, выполняя сложные тактические маневры.

    Операции, проведенные в ходе учений, были направлены на повышение уровня тактической подготовки пилотов и навыков оперативного принятия решений в сложных условиях, а также на расширение обмена опытом и возможностей взаимодействия между летным составом военной авиации обеих стран.

    Военные пилоты Азербайджана и ОАЭ выполнили задачи по нейтрализации условных целей
    Военные пилоты Азербайджана и ОАЭ выполнили задачи по нейтрализации условных целей
    Военные пилоты Азербайджана и ОАЭ выполнили задачи по нейтрализации условных целей

    Армия Азербайджана Министерство обороны Азербайджана (МО Азербайджана)
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    Azərbaycan və BƏƏ hərbi pilotları şərti hədəflərin zərərsizləşdirilməsi üzrə tapşırıqları icra edib
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