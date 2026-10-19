Военные пилоты Азербайджана и ОАЭ выполнили задачи по нейтрализации условных целей

В ходе совместных тактико-летных учений "Встреча соколов-2026" военнослужащие ВС Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов успешно выполнили задачи очередного этапа.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Сообщается, что в ходе воздушных операций наступательного и оборонительного характера военные пилоты двух стран выполнили задачи по обнаружению, точному прицеливанию и нейтрализации условных целей. Военнослужащие продемонстрировали боевые возможности, выполняя сложные тактические маневры.

Операции, проведенные в ходе учений, были направлены на повышение уровня тактической подготовки пилотов и навыков оперативного принятия решений в сложных условиях, а также на расширение обмена опытом и возможностей взаимодействия между летным составом военной авиации обеих стран.