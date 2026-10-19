İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Azərbaycan və BƏƏ hərbi pilotları şərti hədəflərin zərərsizləşdirilməsi üzrə tapşırıqları icra edib

    Hərbi
    • 19 oktyabr, 2026
    • 17:24
    Azərbaycan və BƏƏ hərbi pilotları şərti hədəflərin zərərsizləşdirilməsi üzrə tapşırıqları icra edib

    "Şahinlərin Görüşü-2026" birgə taktiki-uçuş təlimində iştirakçı ölkələrin hərbi qulluqçuları növbəti mərhələnin tapşırıqlarını uğurla icra ediblər.

    Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, hücum və müdafiə xarakterli hava əməliyyatları zamanı Azərbaycan və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin pilotları şərti hədəflərin aşkarlanması, dəqiq nişana alınması və zərərsizləşdirilməsi üzrə tapşırıqları icra ediblər. Hərbi qulluqçular mürəkkəb taktiki manevrləri yerinə yetirərək döyüş imkanlarını nümayiş etdiriblər.

    Təlim müddətində həyata keçirilən əməliyyatlar pilotların taktiki hazırlıq səviyyəsinin və mürəkkəb şəraitdə operativ qərarvermə bacarıqlarının artırılmasına, həmçinin hər iki ölkənin hərbi aviasiya heyətləri arasında təcrübə mübadiləsinin və qarşılıqlı fəaliyyət imkanlarının genişləndirilməsinə yönəldilib.

    Azərbaycan və BƏƏ hərbi pilotları şərti hədəflərin zərərsizləşdirilməsi üzrə tapşırıqları icra edib

    Azərbaycan və BƏƏ hərbi pilotları şərti hədəflərin zərərsizləşdirilməsi üzrə tapşırıqları icra edib
    Azərbaycan və BƏƏ hərbi pilotları şərti hədəflərin zərərsizləşdirilməsi üzrə tapşırıqları icra edib
    Azərbaycan və BƏƏ hərbi pilotları şərti hədəflərin zərərsizləşdirilməsi üzrə tapşırıqları icra edib

    Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) Hərbi təlimlər Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi (MN)
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