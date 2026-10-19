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    Узбекистан и США подписали 54 соглашения на $12 млрд

    В регионе
    • 19 октября, 2026
    • 17:21
    Узбекистан и США подписали 54 соглашения на $12 млрд

    Узбекистан и США подписали 54 соглашения в сфере торговли, инвестиций и технологического сотрудничества на общую сумму $12 млрд.

    Как передает Report со ссылкой на узбекские медиа, об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.

    Договоренности охватывают промышленность, транспортную и энергетическую инфраструктуру, критически важные минералы, финансовый сектор, цифровые технологии, сельское хозяйство, здравоохранение и образование.

    В транспортной сфере сотрудничество с GE Aerospace предусматривает поставку двигателей для новых самолетов Uzbekistan Airways. Компания Wabtec окажет содействие в локализации производства железнодорожной техники и комплектующих.

    Соглашения с Franklin Templeton, Oppenheimer & Co., Citigroup и BlackRock направлены на содействие выходу узбекистанских компаний на международные рынки капитала, привлечению институциональных инвесторов и финансированию инфраструктурных проектов.

    В горнодобывающей отрасли договоренности с ReElement Technologies, Traxys и Trafigura предусматривают изучение и освоение месторождений, технологическое сотрудничество и поставки минеральных ресурсов, включая развитие компетенций Узбекистана в сфере критически важных минералов.

    Кроме того, инициативы с Amazon Leo предусматривают развитие спутниковой связи, с GE HealthCare - внедрение современных медицинских технологий, а с Valmont Industries - повышение эффективности сельского хозяйства.

    По данным министерства, в деловой программе приняли участие представители более 400 компаний, в том числе свыше 100 американских, 100 компаний из других стран Центральной Азии и 200 предприятий Узбекистана.

    Подписание соглашений Узбекистан Соединенные Штаты Америки (США)
    Özbəkistan və ABŞ 12 milyard dollarlıq 54 saziş imzalayıb
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