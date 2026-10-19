Узбекистан и США подписали 54 соглашения на $12 млрд

Узбекистан и США подписали 54 соглашения в сфере торговли, инвестиций и технологического сотрудничества на общую сумму $12 млрд.

Как передает Report со ссылкой на узбекские медиа, об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.

Договоренности охватывают промышленность, транспортную и энергетическую инфраструктуру, критически важные минералы, финансовый сектор, цифровые технологии, сельское хозяйство, здравоохранение и образование.

В транспортной сфере сотрудничество с GE Aerospace предусматривает поставку двигателей для новых самолетов Uzbekistan Airways. Компания Wabtec окажет содействие в локализации производства железнодорожной техники и комплектующих.

Соглашения с Franklin Templeton, Oppenheimer & Co., Citigroup и BlackRock направлены на содействие выходу узбекистанских компаний на международные рынки капитала, привлечению институциональных инвесторов и финансированию инфраструктурных проектов.

В горнодобывающей отрасли договоренности с ReElement Technologies, Traxys и Trafigura предусматривают изучение и освоение месторождений, технологическое сотрудничество и поставки минеральных ресурсов, включая развитие компетенций Узбекистана в сфере критически важных минералов.

Кроме того, инициативы с Amazon Leo предусматривают развитие спутниковой связи, с GE HealthCare - внедрение современных медицинских технологий, а с Valmont Industries - повышение эффективности сельского хозяйства.

По данным министерства, в деловой программе приняли участие представители более 400 компаний, в том числе свыше 100 американских, 100 компаний из других стран Центральной Азии и 200 предприятий Узбекистана.