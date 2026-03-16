    • 16 mart, 2026
    • 23:19
    Donald Tramp ABŞ-ni dəstəkləməyən müttəfiqləri tənqid edib

    Ağ Ev rəhbəri Donald Tramp ABŞ-nin onilliklər boyu müdafiə etdiyi bəzi ölkələrin Vaşinqtona dəstək verməməsindən narazıdır.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə Ağ Evdə Kennedi Mərkəzinin İdarəçilər Şurasının iclasında çıxışında danışıb.

    "Düşünürəm ki, milyardlarla dollar xərcləyərək 40 ilə yaxın müddətdə qorumağımıza baxmayaraq bəzi ölkələr eyni addımı atmayacaq. Mən bu barədə Nümayəndələr Palatası və Senatı məlumatlandıracağam və soruşacağam ki, bizi qorumayan ölkələri niyə müdafiə edirik?", - o deyib.

    ABŞ lideri həmçinin bildirib ki, bunu həmişə NATO-nun zəif nöqtəsi hesab edib.

    Onun sözlərinə görə, müttəfiqlər ABŞ-yə dəstək göstərməyə, o cümlədən ehtiyac yaranarsa, zəruri hərbi texnika verməyə hazır olmalıdırlar.

    Tramp əlavə edib ki, ABŞ-nin dövlət katibi Marko Rubio yaxın vaxtlarda Vaşinqtona kömək etməyə razılaşacaq ölkələrin adlarını açıqlayacaq.

    Дональд Трамп раскритиковал союзников за отказ поддержать США
    Donald Trump criticizes allies for refusing to support US

    Son xəbərlər

    00:00

    Bu gün İlaxır çərşənbədir

    Daxili siyasət
    23:49

    SEPAH ABŞ-nin Bəhreyn və BƏƏ-dəki hərbi bazalarına hücum edib

    Region
    23:36

    KƏŞ neft məhsullarının tədarükü ilə bağlı risklərə görə təcili iclas keçirib

    Digər ölkələr
    23:19

    Donald Tramp ABŞ-ni dəstəkləməyən müttəfiqləri tənqid edib

    Digər ölkələr
    23:09

    Nadejda Neynski: Bolqarıstan Azərbaycanla müqavilələr sayəsində energetikada əlverişli mövqedədir

    Xarici siyasət
    22:55

    Fridrix Merts: İran ətrafındakı münaqişəni hərbi yolla həll etmək olmaz

    Digər ölkələr
    22:55

    Braziliya millisinin geniş heyətində Türkiyə klublarının futbolçuları da yer alıb

    Futbol
    22:50

    Kallas: Aİ Ermənistana seçkilərə xarici müdaxilənin qarşısını almağa kömək edəcək

    Digər ölkələr
    22:43

    BMT: Hörmüz boğazı ilə bağlı risklər yüksəkdir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti