Дональд Трамп раскритиковал союзников за отказ поддержать США

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство позицией ряда стран, которые, по его словам, отказываются оказывать поддержку Вашингтону, несмотря на десятилетия американской защиты.

Как передает Report, об этом он заявил, выступая в Белом доме на заседании совета управляющих Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.

По словам Трампа, некоторые государства не готовы помочь США, хотя на протяжении десятилетий пользовались американской поддержкой.

"Думаю, у нас есть одна или две страны, которые не сделают этого, хотя мы защищали их около 40 лет, тратя десятки миллиардов долларов. Я доложу об этом в Палату представителей и Сенат и спрошу: почему мы защищаем страны, которые не защищают нас?", - сказал он.

Американский лидер также заявил, что всегда считал это слабым местом НАТО.

По его словам, союзники должны быть готовы оказать поддержку США, в том числе предоставить необходимую военную технику, включая катера-миноискатели, если возникнет такая необходимость.

Трамп добавил, что госсекретарь США Марко Рубио в ближайшее время назовет страны, которые согласятся помочь Вашингтону.