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    В Судане армейский самолет врезался в жилой дом, погибли пятеро детей

    Другие страны
    • 15 октября, 2026
    • 18:43
    В Судане армейский самолет врезался в жилой дом, погибли пятеро детей

    Армейский самолет Ан-24 врезался в жилой дом в деревне Абу-Заейма в штате Северный Кордофан Судана, в результате чего погибли пятеро детей из одной семьи, а их мать получила ранения.

    Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, об этом сообщила правозащитная организация "Экстренные юристы", отслеживающая нарушения прав человека в ходе конфликта в стране.

    По данным организации, инцидент произошел в районе, контролируемом военизированными формированиями. Правозащитники возложили ответственность за удар на суданскую армию. Военные пока не прокомментировали это заявление.

    Происшествие произошло на фоне усиления боевых действий в стратегически важном регионе, соединяющем восточную и западную части Судана. Армия страны и военизированные Силы быстрого реагирования уже более трех лет ведут борьбу за контроль над территориями. Конфликт унес жизни десятков тысяч человек и привел к перемещению миллионов жителей.

    Судан Военные самолеты Погибшие
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