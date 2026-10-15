В Судане армейский самолет врезался в жилой дом, погибли пятеро детей

Армейский самолет Ан-24 врезался в жилой дом в деревне Абу-Заейма в штате Северный Кордофан Судана, в результате чего погибли пятеро детей из одной семьи, а их мать получила ранения.

Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, об этом сообщила правозащитная организация "Экстренные юристы", отслеживающая нарушения прав человека в ходе конфликта в стране.

По данным организации, инцидент произошел в районе, контролируемом военизированными формированиями. Правозащитники возложили ответственность за удар на суданскую армию. Военные пока не прокомментировали это заявление.

Происшествие произошло на фоне усиления боевых действий в стратегически важном регионе, соединяющем восточную и западную части Судана. Армия страны и военизированные Силы быстрого реагирования уже более трех лет ведут борьбу за контроль над территориями. Конфликт унес жизни десятков тысяч человек и привел к перемещению миллионов жителей.