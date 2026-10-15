Кабинету министров Нахчывана предоставлены новые полномочия
АПК
- 15 октября, 2026
- 18:05
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Кабинет министров внес изменения в "Правила предоставления в пользование и аренду, а также использования пастбищных, выгонных и сенокосных угодий", утвержденные постановлением от 15 марта 2000 года.
Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.
Согласно постановлению, изменение целевого назначения летних и зимних пастбищ, выгонных и сенокосных угодий в Нахчыванской Автономной Республике будет осуществляться решением Кабинета министров НАР на основании "Правил отнесения земель к категориям и их перевода из одной категории в другую", утвержденных указом президента №201 от 28 сентября 2024 года.
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