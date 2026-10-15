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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Кабинету министров Нахчывана предоставлены новые полномочия

    АПК
    • 15 октября, 2026
    • 18:05
    Кабинету министров Нахчывана предоставлены новые полномочия

    Кабинет министров внес изменения в "Правила предоставления в пользование и аренду, а также использования пастбищных, выгонных и сенокосных угодий", утвержденные постановлением от 15 марта 2000 года.

    Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

    Согласно постановлению, изменение целевого назначения летних и зимних пастбищ, выгонных и сенокосных угодий в Нахчыванской Автономной Республике будет осуществляться решением Кабинета министров НАР на основании "Правил отнесения земель к категориям и их перевода из одной категории в другую", утвержденных указом президента №201 от 28 сентября 2024 года.

    Али Асадов Кабинет министров Азербайджана
    Naxçıvanın Nazirlər Kabinetinə yeni səlahiyyət verilib
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