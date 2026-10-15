Азербайджан и Латвия обсудили сотрудничество в оборонной сфере
- 15 октября, 2026
- 18:34
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Азербайджан и Латвия обсудили сотрудничество в области обороны и оборонной промышленности.
Как передает Report, об этом посол Азербайджана в Латвии Нармина Мустафаева сообщила в социальной сети X.
Она подчеркнула, что на встрече в Министерстве обороны Латвии с заместителем государственного секретаря по вопросам логистики, генерал-майором Андисом Дилансом состоялся обмен мнениями о его недавнем участии в 6-й Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX 2026 и 15-й Международной выставке внутренней безопасности, охраны и спасательного оборудования Securex Caspian в Баку.
"Мы изучили возможности дальнейшего укрепления нашего двустороннего партнерства", - написала посол.
Thankful to the @MoD_Latvia for hosting today’s meeting with Major General Andis Dilāns, Undersecretary of State for Logistics. We had a productive exchange on #Azerbaijan-#Latvia cooperation in defence and the defence industry, discussed his recent participation in #ADEX 2026 in #Baku, and explored opportunities to further strengthen our bilateral partnership. 🇦🇿 🇱🇻— Nermine Mustafayeva (@NermineMustafa2) October 15, 2026