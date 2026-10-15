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    Азербайджан и Латвия обсудили сотрудничество в оборонной сфере

    Внешняя политика
    • 15 октября, 2026
    • 18:34
    Азербайджан и Латвия обсудили сотрудничество в оборонной сфере

    Азербайджан и Латвия обсудили сотрудничество в области обороны и оборонной промышленности.

    Как передает Report, об этом посол Азербайджана в Латвии Нармина Мустафаева сообщила в социальной сети X.

    Она подчеркнула, что на встрече в Министерстве обороны Латвии с заместителем государственного секретаря по вопросам логистики, генерал-майором Андисом Дилансом состоялся обмен мнениями о его недавнем участии в 6-й Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX 2026 и 15-й Международной выставке внутренней безопасности, охраны и спасательного оборудования Securex Caspian в Баку.

    "Мы изучили возможности дальнейшего укрепления нашего двустороннего партнерства", - написала посол.

    Нармина Мустафаева Посольство Азербайджана Азербайджано-латвийские отношения Международная военная выставка ADEX-2026
    Azərbaycanla Latviya arasında müdafiə sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub
    Azerbaijan, Latvia discuss defense and defense industry cooperation
    44 - Tezliklə
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