Азербайджан и Латвия обсудили сотрудничество в оборонной сфере

Азербайджан и Латвия обсудили сотрудничество в области обороны и оборонной промышленности.

Как передает Report, об этом посол Азербайджана в Латвии Нармина Мустафаева сообщила в социальной сети X.

Она подчеркнула, что на встрече в Министерстве обороны Латвии с заместителем государственного секретаря по вопросам логистики, генерал-майором Андисом Дилансом состоялся обмен мнениями о его недавнем участии в 6-й Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX 2026 и 15-й Международной выставке внутренней безопасности, охраны и спасательного оборудования Securex Caspian в Баку.

"Мы изучили возможности дальнейшего укрепления нашего двустороннего партнерства", - написала посол.