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    Azərbaycanla Latviya arasında müdafiə sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    • 15 oktyabr, 2026
    • 18:10
    Azərbaycanla Latviya arasında müdafiə sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Azərbaycanla Latviya arasında müdafiə və müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Latviyadakı səfiri Nərminə Mustafayeva "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində bildirib.

    Latviya Müdafiə Nazirliyində logistika üzrə dövlət katibinin müavini general-mayor Andis Dilansla (Andis Dilāns) görüşdə onun bu yaxınlarda Bakıda "ADEX 2026" 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi və "Securex Caspian" 15-ci Beynəlxalq Daxili Təhlükəsizlik, Mühafizə və Xilasetmə Avadanlıqları Sərgisində iştirakı barədə fikir mübadiləsi aparılıb:

    "İkitərəfli tərəfdaşlığımızı daha da gücləndirmək imkanlarını araşdırdıq".

    Nərminə Mustafayeva Azərbaycan-Latviya münasibətləri
    Азербайджан и Латвия обсудили сотрудничество в оборонной сфере
    Azerbaijan, Latvia discuss defense and defense industry cooperation
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