Кабмин продлил срок получения разрешения на строительство CЭС на территории ВИЭ
Энергетика
- 15 октября, 2026
- 17:50
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Кабинет министров принял решение о продлении срока получения разрешения на строительство солнечных электростанций (СЭС) на территории возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно постановлению, данный срок продлен на 1 год в соответствии со статьей 6.7 Закона "Об использовании возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии".
При выдаче разрешения на строительство Государственный комитет по градостроительству и архитектуре обязан уведомить об этом Кабинет министров с того же дня, а если разрешение не выдается в установленный срок - в течение трех дней с даты истечения срока.
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