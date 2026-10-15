Главой Дагестана стал Федор Щукин

Депутаты Народного Собрания (парламента) Дагестана (Российская Федерация) в четверг поддержали кандидатуру Федора Щукина на должность главы республики.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

По данным агентства, за Щукина проголосовали 78 из 87 присутствующих на заседании парламента.

Согласно конституции Дагестана, глава региона избирается депутатами Народного Собрания.