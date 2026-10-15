Кабмин внес изменения в порядок, связанный с "Азеришыг" и "Азерэнержи"

Кабинет министров внес изменения в "Порядок регулирования вопросов взаимных расчетов между юридическими лицами, контрольный пакет долей (акций) которых принадлежит государству, осуществляющими деятельность в сфере электроэнергетики и газоснабжения, и использования поступивших средств", утвержденный постановлением от 14 марта 2017 года.

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

Согласно постановлению, в случае если от Кабинета министров не поступит дополнительное обращение, остаток на специальном банковском счете ОАО "Азеришыг" на конец последнего рабочего дня отчетного месяца будет перечислен уполномоченным банком на специальный банковский счет ОАО "Азерэнержи", и об этом будет проинформирована Государственная налоговая служба при Министерстве экономики. До сих пор этот шаг предпринимался в случае, если не поступало обращение от комиссии, созданной при Кабинете министров.