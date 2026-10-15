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    В Румынии спасли пятерых членов экипажа танкера, на борту которого произошел пожар - Обновлено

    Другие страны
    • 15 октября, 2026
    • 17:53
    В Румынии спасли пятерых членов экипажа танкера, на борту которого произошел пожар - Обновлено

    Спасатели обнаружили и доставили в порт Констанцы пятерых из восьми пропавших в Черном море членов экипажа танкера Wine Trader, который перевозил химикаты.

    Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сообщила пресс-служба инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Румынии.

    "Вертолет Black Hawk Инспектората общей авиации Министерства внутренних дел приземлился в порту Констанца, доставив на борт пятерых членов экипажа поврежденного судна. Параллельно продолжается подготовка к поисково-спасательной операции на суше по поиску оставшихся членов экипажа торгового судна, поврежденного у берегов Черного моря", - сказано в сообщении.

    У одного из пострадавших были ожоги кожи головы, у другого - легкое отравление дымом, а у остальных трех членов экипажа нет видимых травматических повреждений.

    Недалеко от румынского города Сулина в Черном море загорелся танкер Wine Trader под флагом Сан-Марино.

    Как передает Report, об этом сообщает Digi 24.

    На борту судна находились 12 моряков, 8 из которых считаются пропавшими без вести.

    Сигнал о просьбе о помощи поступил утром. Моряки сообщили румынским властям о пожаре на борту танкера, который находился в 14 морских милях от Сулины.

    Пока неизвестно, был ли коммерческий танкер поражен беспилотником, но прошлой ночью истребители были подняты в воздух после того, как военные радары обнаружили беспилотники вблизи Сулины и в районе острова Серпилор.

    "В спасательной операции участвуют румынская пограничная полиция, Инспекция общей авиации и Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям (ИГСУ). Вертолет Black Hawk Инспекции общей авиации с медицинской бригадой на борту вылетел в район происшествия для обеспечения необходимой воздушной поддержки миссии", - говорится в заявлении Министерства внутренних дел.

    Пожар (возгорание) Коммерческое судно Румыния
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

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