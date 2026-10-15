Литва и Украина договорились о совместном производстве средств РЭБ и компонентов для БПЛА
- 15 октября, 2026
- 18:14
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Литовская оборонно-технологическая компания Pekkla и украинская December One RND подписали меморандум о сотрудничестве в области производства и поставок средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и компонентов для беспилотных летательных аппаратов.
Как передает Report, об этом сообщает литовское издание 15min со ссылкой на Министерство национальной обороны страны.
По информации издания, документ был подписан 14 октября в ходе ранее не анонсированного визита министра национальной обороны Литвы Робертаса Каунаса в Киев.
Сотрудничество предусматривает совместную разработку технологических решений, совершенствование оборудования и расширение производственных мощностей с учетом потребностей украинской стороны.
Отмечается, что реализация проекта осуществляется в рамках соглашения Drone Deal, заключенного между странами в мае 2026 года.
Ожидается, что производство компонентов для беспилотников начнется в 2027 году.