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    Litva və Ukrayna PUA komponentlərini birgə istehsal edəcək

    Digər ölkələr
    • 15 oktyabr, 2026
    • 18:29
    Litva və Ukrayna PUA komponentlərini birgə istehsal edəcək

    Litvanın müdafiə-texnologiya şirkəti "Pekkla" və Ukraynanın "December One RND" şirkəti radioelektron mübarizə vasitələrinin və pilotsuz uçuş aparatları (PUA) üçün komponentlərin istehsalı, tədarükü sahəsində əməkdaşlıq memorandumu imzalayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Litvanın "15min" nəşri ölkənin Milli Müdafiə Nazirliyinə istinadən məlumat yayıb.

    Məlumata görə, sənəd oktyabrın 14-də Litvanın milli müdafiə naziri Robertas Kaunasın Kiyevə səfəri zamanı imzalanıb.

    Əməkdaşlıq Ukrayna tərəfinin ehtiyacları nəzərə alınmaqla texnoloji həllərin birgə işlənib hazırlanmasını, avadanlıqların təkmilləşdirilməsini və istehsal güclərinin genişləndirilməsini nəzərdə tutur.

    Qeyd olunub ki, layihənin icrası ölkələr arasında 2026-cı ilin may ayında bağlanmış "Drone Deal" sazişi çərçivəsində həyata keçirilir.

    PUA-lar üçün komponentlərin istehsalının 2027-ci ildə başlanacağı gözlənilir.

    Pilotsuz uçuş aparatı (PUA) Litva Ukrayna
    Литва и Украина договорились о совместном производстве средств РЭБ и компонентов для БПЛА
    Lithuanian, Ukrainian firms sign deal on electronic warfare and drone components
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

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