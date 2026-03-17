    KİV: Abbas Əraqçi və Stiven Vitkoff birbaşa əlaqəni bərpa ediblər

    İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi və ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiven Vitkoff son günlər birbaşa əlaqələri bərpa ediblər.

    "Report"un xəbərinə görə, "Axios" bu barədə mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Nəşrin məlumatına görə, iki tərəf arasında müharibə başlayandan bəri kəsilən birbaşa əlaqə bərpa olunub.

    İran və ABŞ nümayəndələri arasında mübadilə edilən məlumatların nə dərəcədə əsaslı olduğu hələ məlum deyil.

    Mənbələrin məlumatına görə, Əraqçi Uitkoffa müharibəyə son qoyulmasının vacibliyini vurğulayan mesajlar göndərib.

    Mənbələrdən biri həmçinin bildirib ki, ABŞ İranın təzminat tələblərini rədd edir. Lakin onun sözlərinə görə, Vaşinqton İranın qlobal birliyə inteqrasiyasına və neft ixracından gəlir əldə etməsinə imkan verəcək saziş bağlamaq ehtimalına açıqdır.

    СМИ: Аббас Арагчи и Стивен Уиткофф возобновили прямые контакты

