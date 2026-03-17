СМИ: Аббас Арагчи и Стивен Уиткофф возобновили прямые контакты

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в последние дни возобновили прямые контакты.

По данным издания, между сторонами вновь заработал прямой канал связи, который был прерван после начала войны около двух недель назад.

Отмечается, что пока неясно, насколько содержательными были сообщения, которыми обменялись представители Ирана и США.

По информации источников, Арагчи направил Уиткоффу текстовые сообщения, в которых акцентировал внимание на необходимости прекращения войны.

Один из собеседников портала также сообщил, что США отвергают требования Ирана о выплате репараций. При этом, по его словам, Вашингтон допускает возможность заключения соглашения, которое позволило бы Ирану интегрироваться в мировое сообщество и получать доходы от экспорта нефти.