    СМИ: Аббас Арагчи и Стивен Уиткофф возобновили прямые контакты

    Глава МИД Ирана Аббас Арагчи и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в последние дни возобновили прямые контакты.

    Как передает Report, об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

    По данным издания, между сторонами вновь заработал прямой канал связи, который был прерван после начала войны около двух недель назад.

    Отмечается, что пока неясно, насколько содержательными были сообщения, которыми обменялись представители Ирана и США.

    По информации источников, Арагчи направил Уиткоффу текстовые сообщения, в которых акцентировал внимание на необходимости прекращения войны.

    Один из собеседников портала также сообщил, что США отвергают требования Ирана о выплате репараций. При этом, по его словам, Вашингтон допускает возможность заключения соглашения, которое позволило бы Ирану интегрироваться в мировое сообщество и получать доходы от экспорта нефти.

    Последние новости

    00:21

    СМИ: Аббас Арагчи и Стивен Уиткофф возобновили прямые контакты

    Другие страны
    00:00

    В Азербайджане отмечают Илахыр чершенбе — последний вторник перед Новрузом

    Внутренняя политика
    23:49

    Отель в центре Багдада атакован беспилотниками

    Другие страны
    23:37

    Дональд Трамп заявил о переговорах по коалиции для защиты судоходства в Ормузском проливе

    Другие страны
    23:28

    Словакия прекращает аварийные поставки электроэнергии Украине

    Другие страны
    23:14

    При ударах США и Израиля по центру Ирана погибли четыре человека

    В регионе
    23:10

    Стефан Дюжаррик: Ситуация вокруг Ормузского пролива остается крайне серьезной

    Другие страны
    23:03

    Зеленский: Мы предотвратили крупную наступательную операцию ВС РФ

    Другие страны
    23:01

    Дональд Трамп заявил, что Иран пытается договориться с США

    Другие страны
    Лента новостей