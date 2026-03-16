InvestAz-dan dünya maliyyə bazarları ilə bağlı həftəlik analiz
- 16 mart, 2026
- 11:22
Mart ayının ikinci həftəsi qlobal maliyyə bazarlarında həm iqtisadi göstəricilərin, həm də geosiyasi risklərin təsiri ilə formalaşan yüksək volatilliklə yadda qaldı. İnvestAzdan verilən məlumata görə, ABŞ, Almaniya, Avrozona və İngiltərədə açıqlanan makroiqtisadi məlumatlar investorların monetar siyasət gözləntilərini yenidən qiymətləndirməsinə səbəb oldu. Bununla yanaşı, ABŞ - İran münasibətlərində davam edən gərginlik enerji və qiymətli metal bazarlarında risk premiyasını yüksək səviyyədə saxladı və dünya birjalarında ehtiyatlı ticarət mühitinin formalaşmasına gətirib çıxardı.
ABŞ: inflyasiya və monetar siyasət gözləntiləri
İnvestAz analitikləri qeyd edirlər ki, ABŞ - da bu dövrdə açıqlanan inflyasiya rəqəmləri qiymət təzyiqlərinin tədricən sabitləşdiyini göstərdi. İnflyasiyanın əvvəlki aylara nisbətən daha sabit qalması Federal Ehtiyatlar Sisteminin monetar siyasətində gələcək addımların bazarlar tərəfindən diqqətlə izlənilməsinə səbəb oldu. Əmək bazarının nisbətən güclü qalması faiz endirimlərinin dərhal gündəmə gəlməyəcəyinə işarə etsə də, iqtisadi aktivliyin yavaşlaması belə bir ehtimalı tam istisna etmədi. Bu qarışıq siqnallar ABŞ dollarının dünya bazarlarında sabit trend formalaşdırmasını çətinləşdirdi.
Avrozona və Almaniya: zəif sənaye dinamika
İnvestAz şirkətindən verilən məlumata görə, Avrozonada və xüsusilə Almaniyada açıqlanan sənaye və biznes aktivliyi göstəriciləri iqtisadi bərpanın hələ də zəif olduğunu göstərdi. Almaniyanın sənaye sektorunda davam edən durğunluq Avropa iqtisadiyyatının əsas lokomotivində struktur problemlərin qalmaqda davam etdiyini ortaya qoydu. İnflyasiya təzyiqlərinin aşağı qalması Avropa Mərkəzi Bankının yumşaq monetar siyasət mövqeyini qoruyacağına dair gözləntiləri gücləndirdi. Bu fonda avro məhdud diapazonda ticarət olundu və Avropa fond bazarlarında ehtiyatlı mövqe üstünlük təşkil etdi.
İngiltərə: iqtisadi artımın kövrək qalması
İngiltərədə açıqlanan iqtisadi göstəricilər ölkə iqtisadiyyatının zəif və qeyri-sabit artım mərhələsində olduğunu təsdiqlədi. İstehlak və biznes investisiyalarındakı məhdud bərpa "Bank of England"-ın monetar siyasətdə ehtiyatlı mövqeyini qoruyacağını göstərdi. Bu vəziyyət funt sterlinqin beynəlxalq bazarlarda dalğalı ticarətinə səbəb oldu və investorların İngiltərə iqtisadiyyatına yanaşmasını ehtiyatlı saxladı.
Geosiyasi proseslər: ABŞ–İran gərginliyi
09 - 15 mart həftəsində qlobal bazarların diqqət mərkəzində olan əsas geosiyasi faktor ABŞ - İran münasibətlərində davam edən gərginlik oldu. Körfəz regionunda hərbi və siyasi ritorikanın sərt qalması enerji bazarlarında risk premiyasını artırdı. Bu vəziyyət investorların riskli aktivlərdən qismən uzaqlaşmasına və təhlükəsiz aktivlərə yönəlməsinə səbəb oldu. ABŞ–İran gərginliyi xüsusilə qızıl və neft bazarlarında həssas qiymət reaksiyaları yaradaraq investorların bazar strategiyalarına təsir göstərdi.
ABŞ dolları: oynaq və qeyri-müəyyən dinamika
ABŞ dolları həftə ərzində dalğalı dinamika nümayiş etdirdi. ABŞ iqtisadi göstəricilərinin qarışıq siqnallar verməsi dolların güclənməsini məhdudlaşdırsa da, geosiyasi risklərin artdığı günlərdə dollar qısamüddətli təhlükəsiz liman funksiyası göstərdi. Bunun nəticəsində dollar indeksi kəskin trend formalaşdırmadan məhdud diapazonda oynaq hərəkət etdi.
Neft: geosiyasi risk prəmiyası
Neft bazarlarında ABŞ–İran gərginliyi qiymətlər üçün əsas dəstək faktorlarından biri oldu. Körfəz regionunda mümkün təchizat riskləri "Brent" və "WTI" markalı neft qiymətlərində risk premiyasını artırdı. Bununla yanaşı, qlobal iqtisadi artımın zəif qalması və enerji tələbinin məhdud artımı neft qiymətlərinin kəskin yüksəlişinin qarşısını aldı. Nəticədə bazarda dalğalı dinamika müşahidə olundu.
Kriptovalyuta bazarları: yüksək volatillik
Kriptovalyuta bazarları bu dövrdə yüksək volatillik şəraitində ticarət olundu. Yanvar ayının sonlarında baş verən kəskin korreksiyadan sonra bazar qismən sabitləşməyə çalışsa da, geosiyasi risklər və qlobal maliyyə bazarlarında qeyri-müəyyənlik investor inamının tam bərpa olunmasına mane oldu. Bu səbəbdən kriptovalyutalar həftə ərzində oynaq və qeyri-sabit qiymət dinamikası nümayiş etdirdi.
İnvestAz şirkətinin rəsmi internet səhifəsində yer alan iqtisadi təqvimə görə, cari həftə əsas aparıcı mərkəzi bankların faiz qərarlarını açıqlaması ilə yadda qalacaq. Beləki, ABŞ Federal Ehtiyyatlar Sistemi, Avropa Mərkəzi Bankı, İngiltərə Bankı, Yaponiya Bankı, İsveçrə Milli Bankı, Kanada Mərkəzi Bankı və Avstraliya Federal Ehtiyyatlar Sistemi faiz qərarlarını açıqlayacaqlar.
Bu həftə ərzində həmçinin, Amerikada, Avrozonada, Almaniyada, İsveçrədə və Kanadada inflyasiya göstəriciləri açıqlanacaq.
Eləcə də diqqətlər Yaxın Şərqdə geosiyasi proseslərin inkişaf dinamikasına, Avropa Zirvə Toplantısına, Avrozonada və Almaniyada dərc olunacaq ZEW indeksinə, İngiltərədə, Avstraliyada yayımlanacaq əməl bazarı hesabatlarına, eləcə də, Yeni Zellandiyada dərc olunacaq ÜDM hesabatına yönələcək.
EUR
Ötən həftəyə 1.15490 səviyyəsində başlayan EURUSD məzənnəsi həftə ərzində 1.16670 hədlərinə kimi bahalaşsa da, sonra kəskin ucuzlaşdı və həftəni 1.14140 səviyyəsində tamamladı. Məzənnə Yaxın Şərqdə davam edən hərbi əməliyyatlar fonunda yeni həftəyədə enişlə start verdi. Əgər "ayılar" qiyməti 1.14000 həddinin altına sala və burada saxlaya bilsələr, eniş tendensiyası davam edə bilər.
GBP
Keçən həftəyə 1.33400 həddində başlayıb, 1.34820 hədlərinə kimi bahalaşan GBPUSD məzənnəsi daha sonra kəskin ucuzlaşdı və həftəni 1.32200 səviyyəsində tamamladı.
Yaxın Şərqdə artan hərbi ritorika və eksolasiya fonunda yeni həftəyə də enişlə başlayan GBPUSD cütlüyündə "ayılar" qiyməti 1.32000 həddinin altına sala və burada saxlaya bilsələr, eniş tendensiyası daha da dərinləşə bilər.
XAUUSD
Geosiyasi risklərin artması və qlobal iqtisadi qeyri-müəyyənlik "cash" dollara tələbə artırdığı üçün qızıl bazarında alıcı marağını zəiflətdi. ABŞ - İran gərginliyi fonunda investorlar riskdən qorunma meylləri qızılın 1 unsiya üzrə qiymətinin 5000$ həddi üzərində qalmasına dəstək oldu.
ABŞ - İran münasibətlərinin hərbi fazaya keçməsi nəticəsində qızıl yeni həftəyə də 5024$ dollar həddində başladı və 4968$-a kimi ucuzlaşdı. Hazırda 5015$-dan təklif edilən qızılın qiyməti 5240$ həddinin üzərində möhkəmlənə bilsə, eniş tendensiyası yüksəliş trendi ilə əvəzlənə bilər.
"İNVEST-AZ İnvestisiya Şirkəti"nin fəaliyyətini Azərbaycan Mərkəzi Bankı tənzimləyir. Şirkət, 09.01.2016-cı il tarixli 087986 saylı lisenziyası əsasında broker, anderraytinq (diler), marja ticarəti (forex), fərdi investorların portfelinin idarə edilməsi, market meykerlik və sair investisiya xidmətləri üzrə fəaliyyət göstərməkdədir.
