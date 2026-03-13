Нетаньяху: Ликвидированы иранские ученые-ядерщики

Несколько иранских ученых-ядерщиков были ликвидированы во время израильских ударов.

Как передает Report со сслылкой на агентство Al Jazeera, об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

По его словам, для Ирана "приближается новый путь к свободе", а будущее республики зависит от ее граждан.

Напомним, что 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана, где были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары

Ранее Нетаньяху заявил, что у Израиля есть сюрпризы для Ирана.