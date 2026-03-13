Нетаньяху: Ликвидированы иранские ученые-ядерщики
Другие страны
- 13 марта, 2026
- 05:39
Несколько иранских ученых-ядерщиков были ликвидированы во время израильских ударов.
Как передает Report со сслылкой на агентство Al Jazeera, об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
По его словам, для Ирана "приближается новый путь к свободе", а будущее республики зависит от ее граждан.
Напомним, что 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана, где были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары
Ранее Нетаньяху заявил, что у Израиля есть сюрпризы для Ирана.
Последние новости
05:47
Politico: Цены на нефть могут оставаться высокими как минимум несколько месяцевЭнергетика
05:39
Нетаньяху: Ликвидированы иранские ученые-ядерщикиДругие страны
05:19
В Турции произошло сильное землетрясениеВ регионе
05:11
В Эфиопии в результате наводнений и оползней погибли 107 человекДругие страны
04:51
Welt: Ряд крупных немецких компаний продолжает работать в ИранеВ регионе
04:37
Италия задействует около 10 миллионов баррелей из стратегических нефтяных резервовЭнергетика
04:17
США разрешили России в течение месяца продавать нефть с танкеровДругие страны
04:08
В Ираке при атаке БПЛА пострадали шесть военнослужащих ФранцииДругие страны
03:40