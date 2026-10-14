АПБА уничтожило 10 тыс. упаковок российского БАДа

В Азербайджане уничтожили 10 тыс. упаковок биологически активной добавки российского производства после выявления несоответствия заявленному составу.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА), речь идет о продукции "Глицин Биокор" предприятия "Биокор".

Образцы импортированной из России добавки были направлены на лабораторные исследования. Дата производства партии – 15 июня 2026 года, срок годности – до 15 июня 2029 года.

Результаты испытаний показали несоответствие заявленному составу.

В результате партию из 10 тыс. упаковок общим весом 216 кг уничтожили.