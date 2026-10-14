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    АПБА уничтожило 10 тыс. упаковок российского БАДа

    Здоровье
    • 14 октября, 2026
    • 16:26
    АПБА уничтожило 10 тыс. упаковок российского БАДа

    В Азербайджане уничтожили 10 тыс. упаковок биологически активной добавки российского производства после выявления несоответствия заявленному составу.

    Как сообщает Report со ссылкой на Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА), речь идет о продукции "Глицин Биокор" предприятия "Биокор".

    Образцы импортированной из России добавки были направлены на лабораторные исследования. Дата производства партии – 15 июня 2026 года, срок годности – до 15 июня 2029 года.

    Результаты испытаний показали несоответствие заявленному составу.

    В результате партию из 10 тыс. упаковок общим весом 216 кг уничтожили.

    АПБА уничтожило 10 тыс. упаковок российского БАДа
    АПБА уничтожило 10 тыс. упаковок российского БАДа

    Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) БАДы
    Фото
    Rusiyadan gətirilmiş 10 min qutu bioloji aktiv qida məhsulu məhv edilib
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