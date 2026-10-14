АПБА уничтожило 10 тыс. упаковок российского БАДа
Здоровье
- 14 октября, 2026
- 16:26
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В Азербайджане уничтожили 10 тыс. упаковок биологически активной добавки российского производства после выявления несоответствия заявленному составу.
Как сообщает Report со ссылкой на Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА), речь идет о продукции "Глицин Биокор" предприятия "Биокор".
Образцы импортированной из России добавки были направлены на лабораторные исследования. Дата производства партии – 15 июня 2026 года, срок годности – до 15 июня 2029 года.
Результаты испытаний показали несоответствие заявленному составу.
В результате партию из 10 тыс. упаковок общим весом 216 кг уничтожили.
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