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    Rusiyadan gətirilmiş 10 min qutu bioloji aktiv qida məhsulu məhv edilib

    Sağlamlıq
    • 14 oktyabr, 2026
    • 16:14
    Rusiyadan gətirilmiş 10 min qutu bioloji aktiv qida məhsulu məhv edilib

    Rusiyadan Azərbaycana idxal olunmuş bioloji aktiv qida məhsulunda uyğunsuzluq aşkarlanıb.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən (AQTA) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, "Qlisin Вiоkоr" əmtəə nişanlı bioloji aktiv qida məhsulundan (istehsal və son istifadə tarixi: 15.06.2026-15.06.2029) nümunələr götürülərək laborator müayinələrə cəlb edilib.

    Sınaq nəticələrinə əsasən, bəyan olunmuş tərkibdə uyğunsuzluq aşkarlanıb.

    Faktla bağlı qanunvericiliyə uyğun müvafiq qərar qəbul edilib, ümumi çəkisi 216 kq olan 10 000 qutu məhsul partiyası məhv edilib.

    Rusiyadan gətirilmiş 10 min qutu bioloji aktiv qida məhsulu məhv edilib
    Rusiyadan gətirilmiş 10 min qutu bioloji aktiv qida məhsulu məhv edilib
    Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) Qida əlavəsi
    Foto
    АПБА уничтожило 10 тыс. упаковок российского БАДа
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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