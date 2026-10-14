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    В Гёранбое в автоаварии пострадали пять человек

    Происшествия
    • 14 октября, 2026
    • 16:16
    В Гёранбое в автоаварии пострадали пять человек

    На участке трассы Баку-Газах в Гёранбойском районе столкнулись автомобили Chevrolet и "ВАЗ 2107", пострадали пять человек.

    Как сообщает западное бюро Report, в результате аварии пострадали Самир Абдуллаев (1998), Эльхан Насибов (1999), Рёял Мамедов (1988), С. Байрамов (2024) и еще один человек.

    Все пострадавшие госпитализированы. По факту ведется расследование.

    В Гёранбое в автоаварии пострадали пять человек
    В Гёранбое в автоаварии пострадали пять человек

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП)
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