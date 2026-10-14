В Гёранбое в автоаварии пострадали пять человек
Происшествия
- 14 октября, 2026
- 16:16
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На участке трассы Баку-Газах в Гёранбойском районе столкнулись автомобили Chevrolet и "ВАЗ 2107", пострадали пять человек.
Как сообщает западное бюро Report, в результате аварии пострадали Самир Абдуллаев (1998), Эльхан Насибов (1999), Рёял Мамедов (1988), С. Байрамов (2024) и еще один человек.
Все пострадавшие госпитализированы. По факту ведется расследование.
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