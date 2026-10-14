В Гёранбое в автоаварии пострадали пять человек

На участке трассы Баку-Газах в Гёранбойском районе столкнулись автомобили Chevrolet и "ВАЗ 2107", пострадали пять человек.

Как сообщает западное бюро Report, в результате аварии пострадали Самир Абдуллаев (1998), Эльхан Насибов (1999), Рёял Мамедов (1988), С. Байрамов (2024) и еще один человек.

Все пострадавшие госпитализированы. По факту ведется расследование.