Goranboyda iki avtomobil toqquşub, beş nəfər xəsarət alıb
Hadisə
- 14 oktyabr, 2026
- 16:01
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Bakı-Qazax magistral yolunun Goranboy rayonundan keçən hissəsində baş verən avtomobil qəzasında beş nəfər xəsarət alıb.
"Report"un Qərb bürosu xəbər verir ki, "Chevrolet" və "VAZ 2107" markalı avtomobillər toqquşub.
İlkin məlumata görə, hadisə nəticəsində Zeynal Namazov (1991), Samir Abdullayev (1998), Elxan Nəsibov (1999), Röyal Məmmədov (1988) və S.Bayramov (2024) xəsarət alıb. Onlar xəstəxanalardan birinə yerləşdiriliblər.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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