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    Goranboyda iki avtomobil toqquşub, beş nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    • 14 oktyabr, 2026
    • 16:01
    Goranboyda iki avtomobil toqquşub, beş nəfər xəsarət alıb

    Bakı-Qazax magistral yolunun Goranboy rayonundan keçən hissəsində baş verən avtomobil qəzasında beş nəfər xəsarət alıb.

    "Report"un Qərb bürosu xəbər verir ki, "Chevrolet" və "VAZ 2107" markalı avtomobillər toqquşub.

    İlkin məlumata görə, hadisə nəticəsində Zeynal Namazov (1991), Samir Abdullayev (1998), Elxan Nəsibov (1999), Röyal Məmmədov (1988) və S.Bayramov (2024) xəsarət alıb. Onlar xəstəxanalardan birinə yerləşdiriliblər.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Goranboyda iki avtomobil toqquşub, beş nəfər xəsarət alıb
    Goranboyda iki avtomobil toqquşub, beş nəfər xəsarət alıb

    Yol-nəqliyyat hadisəsi Xəsarət alan Goranboy
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    В Гёранбое в автоаварии пострадали пять человек
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