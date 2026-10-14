Президент Израиля Ицхак Герцог прибыл в Азербайджан для участия в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев израильского президента встретили вице-премьер Азербайджана Самир Шарифов и другие официальные лица.