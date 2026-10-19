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    Джейхун Байрамов встретился с завершающим миссию послом Японии

    Внешняя политика
    • 19 октября, 2026
    • 18:02
    Джейхун Байрамов встретился с завершающим миссию послом Японии

    Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял посла Японии в Азербайджане Ватанабэ Кацуя в связи с завершением его дипломатической миссии.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел.

    В ходе обсуждения состояния и перспектив развития азербайджано-японских отношений Байрамов отметил вклад посла в укрепление двусторонних связей.

    С удовлетворением был отмечен визит главы МИД Азербайджана в Японию в этом году и проведенные в его рамках переговоры. Стороны подчеркнули важность продолжения политического диалога, расширения торгово-экономических связей и развития сотрудничества в энергетической сфере.

    Успешное проведение Азербайджаном международных мероприятий, в том числе 29-й Конференции ООН по изменению климата (COP29), 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) и Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций (WTDC-25), было названо показателем вклада страны в развитие международного сотрудничества, продвижение повестки устойчивого развития и решение глобальных проблем.

    Стороны также обсудили сотрудничество в рамках международных организаций и подчеркнули важность взаимной поддержки и продолжения диалога на многосторонних площадках. Отдельное внимание уделили расширению контактов между людьми и развитию сотрудничества в сферах образования, культуры и спорта.

    Было отмечено, что введенный Азербайджаном в одностороннем порядке безвизовый режим для граждан Японии способствует укреплению двусторонних связей и развитию туристического обмена. Стороны также обсудили возможности укрепления взаимного интереса и культурных связей между народами посредством таких видов спорта, как дзюдо и сумо, и подчеркнули значение проведения в Азербайджане престижных соревнований в этих дисциплинах.

    Джейхун Байрамов поблагодарил Ватанабэ Кацуя за усилия по развитию двусторонних отношений в период его дипломатической миссии в Азербайджане и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

    В ходе встречи стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Джейхун Байрамов встретился с завершающим миссию послом Японии
    Джейхун Байрамов встретился с завершающим миссию послом Японии

    Джейхун Байрамов Азербайджано-японские отношения
    Фото
    Ceyhun Bayramov Yaponiya səfirini diplomatik missiyasının başa çatması münasibətilə qəbul edib
    Фото
    Jeyhun Bayramov meets with outgoing Japanese ambassador
    44 - Tezliklə
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