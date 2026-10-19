Джейхун Байрамов встретился с завершающим миссию послом Японии

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял посла Японии в Азербайджане Ватанабэ Кацуя в связи с завершением его дипломатической миссии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел.

В ходе обсуждения состояния и перспектив развития азербайджано-японских отношений Байрамов отметил вклад посла в укрепление двусторонних связей.

С удовлетворением был отмечен визит главы МИД Азербайджана в Японию в этом году и проведенные в его рамках переговоры. Стороны подчеркнули важность продолжения политического диалога, расширения торгово-экономических связей и развития сотрудничества в энергетической сфере.

Успешное проведение Азербайджаном международных мероприятий, в том числе 29-й Конференции ООН по изменению климата (COP29), 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) и Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций (WTDC-25), было названо показателем вклада страны в развитие международного сотрудничества, продвижение повестки устойчивого развития и решение глобальных проблем.

Стороны также обсудили сотрудничество в рамках международных организаций и подчеркнули важность взаимной поддержки и продолжения диалога на многосторонних площадках. Отдельное внимание уделили расширению контактов между людьми и развитию сотрудничества в сферах образования, культуры и спорта.

Было отмечено, что введенный Азербайджаном в одностороннем порядке безвизовый режим для граждан Японии способствует укреплению двусторонних связей и развитию туристического обмена. Стороны также обсудили возможности укрепления взаимного интереса и культурных связей между народами посредством таких видов спорта, как дзюдо и сумо, и подчеркнули значение проведения в Азербайджане престижных соревнований в этих дисциплинах.

Джейхун Байрамов поблагодарил Ватанабэ Кацуя за усилия по развитию двусторонних отношений в период его дипломатической миссии в Азербайджане и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

В ходе встречи стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.