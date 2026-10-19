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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Ceyhun Bayramov Yaponiya səfirini diplomatik missiyasının başa çatması münasibətilə qəbul edib

    Xarici siyasət
    • 19 oktyabr, 2026
    • 17:47
    Ceyhun Bayramov Yaponiya səfirini diplomatik missiyasının başa çatması münasibətilə qəbul edib

    Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Yaponiya səfiri Vatanabe Katsuyanı diplomatik fəaliyyətinin başa çatması ilə əlaqədar qəbul edib.

    Bu barədə "Report"a Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, görüşdə Azərbaycan-Yaponiya münasibətlərinin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə olunub, səfirin fəaliyyəti dövründə ikitərəfli əlaqələrin inkişafına verdiyi töhfə məmnunluqla qeyd edilib.

    Ceyhun Bayramovun bu il Yaponiyaya həyata keçirdiyi səfər və səfər çərçivəsində aparılmış müzakirələr məmnunluqla xatırlanıb. İki ölkə arasında siyasi dialoqun davam etdirilməsinin, iqtisadi-ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsinin, enerji sahəsində əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinin əhəmiyyəti vurğulanıb. Azərbaycanın beynəlxalq tədbirlərə, o cümlədən COP29, Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası (WUF13) və Ümumdünya Telekommunikasiyanın İnkişafı Konfransına (WTDC-25) uğurla ev sahibliyi etməsinin ölkənin beynəlxalq əməkdaşlığın təşviqinə, dayanıqlı inkişaf gündəliyinə və qlobal çağırışların həllinə verdiyi töhfənin göstəricisi olduğu qeyd edilib.

    Beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlıq məsələləri də müzakirə olunub, qarşılıqlı dəstək və çoxtərəfli platformalarda dialoqun davam etdirilməsinin əhəmiyyəti vurğulanıb. İnsanlar arasında təmasların genişləndirilməsi, təhsil, mədəniyyət və idman sahələrində əməkdaşlığın inkişafı məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilib.

    Bu çərçivədə, Azərbaycanın Yaponiya vətəndaşları üçün birtərəfli qaydada vizasız gediş-gəliş rejimi tətbiq etməsinin ikitərəfli əlaqələrin və turizm mübadiləsinin təşviqinə xidmət etdiyi bildirilib. Cüdo və sumo kimi idman növləri vasitəsilə iki ölkənin xalqları arasında qarşılıqlı marağın və mədəni əlaqələrin daha da gücləndirilməsi üçün mövcud imkanlar qeyd olunub.

    Sözügedən sahələrdə ölkədə keçirilən mötəbər yarışların əhəmiyyəti vurğulanıb.

    Ceyhun Bayramov Vatanabe Katsuyaya Azərbaycandakı diplomatik fəaliyyəti dövründə göstərdiyi səylərə görə təşəkkür edib, ona gələcək fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Görüş zamanı qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında da fikir mübadiləsi aparılıb.

    Ceyhun Bayramov Yaponiya səfirini diplomatik missiyasının başa çatması münasibətilə qəbul edib
    Ceyhun Bayramov Yaponiya səfirini diplomatik missiyasının başa çatması münasibətilə qəbul edib

    Ceyhun Bayramov Vatanabe Katsuya Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN)
    Foto
    Джейхун Байрамов встретился с завершающим миссию послом Японии
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    Jeyhun Bayramov meets with outgoing Japanese ambassador
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