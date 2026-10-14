В Узбекистане ужесточили наказание за насилие над детьми

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон, ужесточающий ответственность за преступления против детей, в том числе за сексуальное насилие над лицами младше 14 лет.

Как передает Report, об этом сообщила Руководитель администрации президента Узбекистана Саида Мирзиёева в соцсетях.

По ее словам, документ предусматривает внесение изменений в пять кодексов и шесть законов.

"Отныне лицам, совершившим сексуальное насилие над ребенком младше 14 лет, грозит до 25 лет или пожизненное заключение. Срока давности по таким преступлениям не будет", - написала она.

Мирзиёева также отметила, что ответственность за насилие над детьми будут нести все виновные, в том числе сотрудники образовательных учреждений и родственники.