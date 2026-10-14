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    В Узбекистане ужесточили наказание за насилие над детьми

    В регионе
    • 14 октября, 2026
    • 16:10
    В Узбекистане ужесточили наказание за насилие над детьми

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон, ужесточающий ответственность за преступления против детей, в том числе за сексуальное насилие над лицами младше 14 лет.

    Как передает Report, об этом сообщила Руководитель администрации президента Узбекистана Саида Мирзиёева в соцсетях.

    По ее словам, документ предусматривает внесение изменений в пять кодексов и шесть законов.

    "Отныне лицам, совершившим сексуальное насилие над ребенком младше 14 лет, грозит до 25 лет или пожизненное заключение. Срока давности по таким преступлениям не будет", - написала она.

    Мирзиёева также отметила, что ответственность за насилие над детьми будут нести все виновные, в том числе сотрудники образовательных учреждений и родственники.

    Саида Мирзиёева Шавкат Мирзиёев Насилие в отношении детей Сексуальные преступления Узбекистан
    Özbəkistanda uşaqlara qarşı zorakılığa görə cəza sərtləşdirilib
    Uzbekistan toughens penalties for crimes against children
    44 - Tezliklə
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