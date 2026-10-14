В Казахстане с 1 июля вводят электронное разрешение на въезд иностранцев в страну

Правительство Казахстана приняло постановление, согласно которому электронное разрешение на въезд в страну станет обязательным с 1 июля 2027 года.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские медиа.

В постановлении отмечено, что граждане ЕАЭС и стран, с которыми есть двусторонние договоры о безвизовом режиме обязаны оформить электронное разрешение. Внедрять электронное разрешение будут поэтапно, выдается на 180 календарных дней.

Новое требование при пересечении границы с Казахстаном распространяется на граждан стран ЕАЭС и государств, с которыми Астана заключила соглашения о безвизовых поездках, а также ряда других стран, в том числе государств Евросоюза, Великобритании, ОАЭ и США, Южной Кореи, Индии, Ирана, Австралии, Японии и Турции.

Исключения предусмотрены для отдельных категорий лиц, включая дипработников, детей младше 16 лет, иностранцев в возрасте 65 лет и старше, обладателей действующих казахстанских виз и ВНЖ, а также водителей международных грузовых автомобилей и автобусов.