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    В Казахстане с 1 июля вводят электронное разрешение на въезд иностранцев в страну

    В регионе
    • 14 октября, 2026
    • 16:26
    В Казахстане с 1 июля вводят электронное разрешение на въезд иностранцев в страну

    Правительство Казахстана приняло постановление, согласно которому электронное разрешение на въезд в страну станет обязательным с 1 июля 2027 года.

    Как передает Report, об этом сообщают казахстанские медиа.

    В постановлении отмечено, что граждане ЕАЭС и стран, с которыми есть двусторонние договоры о безвизовом режиме обязаны оформить электронное разрешение. Внедрять электронное разрешение будут поэтапно, выдается на 180 календарных дней.

    Новое требование при пересечении границы с Казахстаном распространяется на граждан стран ЕАЭС и государств, с которыми Астана заключила соглашения о безвизовых поездках, а также ряда других стран, в том числе государств Евросоюза, Великобритании, ОАЭ и США, Южной Кореи, Индии, Ирана, Австралии, Японии и Турции.

    Исключения предусмотрены для отдельных категорий лиц, включая дипработников, детей младше 16 лет, иностранцев в возрасте 65 лет и старше, обладателей действующих казахстанских виз и ВНЖ, а также водителей международных грузовых автомобилей и автобусов.

    Визовый режим Евразийский экономический союз (ЕАЭС) Казахстан
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