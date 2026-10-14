На заводе Intel в Израиле произошел взрыв, есть пострадавшие

В результате взрыва на заводе американской компании Intel в израильском Кирьят-Гате три человека получили тяжелые травмы.

Как передает Report, об этом сообщают израильские медиа со ссылкой на службу скорой помощи "Маген Давид Адом".

По данным пожарно-спасательной службы Израиля, после взрыва на предприятии возник пожар. На место происшествия прибыли восемь пожарно-спасательных расчетов, а также специализированные подразделения по работе с опасными химическими веществами.

В связи с угрозой утечки опасного вещества - трифторида азота (NF₃) - специалисты проводят мониторинг ситуации и оценивают возможные риски. При этом пожарным уже удалось взять возгорание под контроль.

Мэр Кирьят-Гата Кфир Суиса призвал жителей не приближаться к промышленной зоне до дальнейшего уведомления и соблюдать указания экстренных служб.

Причины взрыва пока не установлены.