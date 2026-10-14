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    На заводе Intel в Израиле произошел взрыв, есть пострадавшие

    Другие страны
    • 14 октября, 2026
    • 16:19
    На заводе Intel в Израиле произошел взрыв, есть пострадавшие

    В результате взрыва на заводе американской компании Intel в израильском Кирьят-Гате три человека получили тяжелые травмы.

    Как передает Report, об этом сообщают израильские медиа со ссылкой на службу скорой помощи "Маген Давид Адом".

    По данным пожарно-спасательной службы Израиля, после взрыва на предприятии возник пожар. На место происшествия прибыли восемь пожарно-спасательных расчетов, а также специализированные подразделения по работе с опасными химическими веществами.

    В связи с угрозой утечки опасного вещества - трифторида азота (NF₃) - специалисты проводят мониторинг ситуации и оценивают возможные риски. При этом пожарным уже удалось взять возгорание под контроль.

    Мэр Кирьят-Гата Кфир Суиса призвал жителей не приближаться к промышленной зоне до дальнейшего уведомления и соблюдать указания экстренных служб.

    Причины взрыва пока не установлены.

    Intel Государство Израиль
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    44 - Tezliklə

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