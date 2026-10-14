Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Минэнерго Азербайджана по сей день назначило 115 энергоменеджеров по стране

    Энергетика
    • 14 октября, 2026
    • 16:08
    Минэнерго Азербайджана по сей день назначило 115 энергоменеджеров по стране

    Министерство энергетики Азербайджана по сей день назначило 115 энергоменеджеров по стране и продолжает усилия по формированию профессиональной базы в сфере энергоэффективности.

    Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Минэнерго по итогам заседания коллегии ведомства, посвященного первому полугодию 2026 года.

    Заседание прошло под председательством главы ведомства Пярвиза Шахбазова и с участием представителей структурных подразделений и подведомственных учреждений министерства.

    В Минэнерго отметили, что энергоэффективность остается одним из стратегических приоритетов Азербайджана.

    По словам министра, внедрение механизма энергосервисных компаний ESCO для привлечения частных инвестиций, учет требований энергоэффективности при строительстве новых зданий и использование международного опыта будут способствовать достижению более высоких результатов.

    На заседании был представлен отчет об исполнении поручений, вытекающих из закона "О рациональном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности".

    Отмечалось, что в Азербайджане уже сформирована правовая база для энергетической паспортизации зданий. Подготовка цифровой платформы для этого процесса близится к завершению.

    Новая система позволит создать единую базу данных о показателях энергоэффективности зданий и ускорить оформление энергетических паспортов. Одновременно в стране расширяется институт энергоменеджеров.

    "На сегодняшний день по всей стране назначено 115 энергоменеджеров и формируется пул специалистов в этой области. Также проводится масштабная информационно-просветительская кампания по вопросам энергоэффективности: благодаря социальным сетям и другим каналам соответствующая информация охватила более миллиона граждан, и работа в этом направлении продолжается", - добавили в ведомстве.

    Минэнерго Азербайджана по сей день назначило 115 энергоменеджеров по стране
    Минэнерго Азербайджана по сей день назначило 115 энергоменеджеров по стране

    Министерство энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов
    Фото
    Pərviz Şahbazov: "Azərbaycanda enerji meneceri sahəsində peşəkar baza formalaşır"
    Фото
    Azerbaijan's Energy Ministry has appointed 115 energy managers nationwide to date
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Последние новости

    17:27
    Франкен: Военные Бельгии нарушали инструкции по безопасности через спорт-приложение
    Другие страны
    17:24
    Фото
    В Баку согласовали проекты документов VII саммита СВМДА
    Внешняя политика
    17:22
    Предприятие на балансе Госслужбы по вопросам имущества объявило о ликвидации
    Бизнес
    17:22
    Фото
    Президент Казахстана прибыл с визитом в Азербайджан
    Внешняя политика
    17:18
    Замминистра: Нам необходимо связать Лаос со Средним коридором
    Инфраструктура
    17:14
    Фото
    Видео
    Спецназ Азербайджана и Кыргызстана обсудили перспективы сотрудничества
    Армия
    17:13
    В Екатеринбурге суд ликвидировал организацию "Азербайджан-Урал"
    Другие страны
    17:13
    В ереванском аэропорту украли $30 тыс., переданных на хранение
    В регионе
    17:09
    Азербайджан и Кувейт расширят сотрудничество в сфере продовольственной безопасности
    Внешняя политика
    Лента новостей