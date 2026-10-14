Минэнерго Азербайджана по сей день назначило 115 энергоменеджеров по стране

Министерство энергетики Азербайджана по сей день назначило 115 энергоменеджеров по стране и продолжает усилия по формированию профессиональной базы в сфере энергоэффективности.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Минэнерго по итогам заседания коллегии ведомства, посвященного первому полугодию 2026 года.

Заседание прошло под председательством главы ведомства Пярвиза Шахбазова и с участием представителей структурных подразделений и подведомственных учреждений министерства.

В Минэнерго отметили, что энергоэффективность остается одним из стратегических приоритетов Азербайджана.

По словам министра, внедрение механизма энергосервисных компаний ESCO для привлечения частных инвестиций, учет требований энергоэффективности при строительстве новых зданий и использование международного опыта будут способствовать достижению более высоких результатов.

На заседании был представлен отчет об исполнении поручений, вытекающих из закона "О рациональном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности".

Отмечалось, что в Азербайджане уже сформирована правовая база для энергетической паспортизации зданий. Подготовка цифровой платформы для этого процесса близится к завершению.

Новая система позволит создать единую базу данных о показателях энергоэффективности зданий и ускорить оформление энергетических паспортов. Одновременно в стране расширяется институт энергоменеджеров.

"На сегодняшний день по всей стране назначено 115 энергоменеджеров и формируется пул специалистов в этой области. Также проводится масштабная информационно-просветительская кампания по вопросам энергоэффективности: благодаря социальным сетям и другим каналам соответствующая информация охватила более миллиона граждан, и работа в этом направлении продолжается", - добавили в ведомстве.