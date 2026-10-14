PAŞA Bank выплатит акционерам еще 53,5 млн манатов дивидендов

ОАО PAŞA Bank по итогам 2025 года выплатит акционерам еще 53,5 млн манатов в виде дивидендов.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, Национальный депозитарный центр (НДЦ) перечислит средства на соответствующий банковский счет каждого акционера 30 октября.

Прошлые выплаты в размере 53,5 млн манатов были осуществлены 9 и 10 июля. Таким образом, общая сумма увеличится до 107 млн ​​манатов в соответствии с решением, принятым на общем собрании акционеров PAŞA Bank 18 июня текущего года. Это составляет 57,7% чистой прибыли банка за прошлый год и превышает минимальный порог в 30-40%, объявленный в рамках IPO.