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    SpaceX впервые успешно поймала корабль Starship после орбитального полета

    ИКТ
    • 15 ноября, 2026
    • 03:37
    SpaceX впервые успешно поймала корабль Starship после орбитального полета

    Американская компания SpaceX впервые осуществила успешный захват космического корабля Starship после его возвращения с орбиты с помощью специальной башни Mechazilla на космодроме Starbase в Техасе.

    Как передает Report, об этом стало известно из прямой трансляции компании в социальной сети X.

    "Mechazilla поймала Starship", - сообщил ведущий трансляции.

    Полет космического корабля продолжался около 22,5 часа. За это время Starship совершил 14 витков вокруг Земли и вывел на орбиту 26 спутников связи Starlink нового поколения V3.

    Захват корабля осуществлялся с помощью специальных механических захватов, установленных на стартовой башне Mechazilla. Ранее SpaceX применяла эту технологию для возвращения ускорителей Super Heavy, однако сам корабль Starship был успешно захвачен впервые.

    При этом во время нынешнего испытательного полета вернуть ускоритель Super Heavy на стартовую площадку не удалось. Из-за неполадок в системе управления его направили в Мексиканский залив.

    Успешное возвращение Starship стало важным этапом разработки полностью многоразовой космической системы, предназначенной для доставки грузов и экипажей на околоземную орбиту, Луну и Марс.

    SpaceX Starship Космический корабль
    "SpaceX" ilk dəfə orbital uçuşdan sonra "Starship" gəmisini uğurla tutub
    44 filmi
    44 filmi

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