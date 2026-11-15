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    Александар Вучич возглавил парламентскую фракцию в Сербии

    Другие страны
    • 15 ноября, 2026
    • 02:42
    Александар Вучич возглавил парламентскую фракцию в Сербии

    Лидер избирательного списка "Единая Сербия" Александар Вучич избран руководителем депутатской фракции в парламенте Сербии.

    Как сообщает балканское бюро Report, об этом А. Вучич заявил в интервью телеканалу Pink.

    По его словам, решение о том, под каким названием будет действовать фракция - "Единая Сербия", "Сербия против террора" или другим, - будет принято в понедельник или во вторник утром.

    Он отметил, что на первоначальном этапе лично возглавит фракцию. При этом он выразил сомнение в том, что сможет оставаться на этой должности в течение длительного времени.

    Александар Вучич Сербия
    Aleksandar Vuçiç Serbiya parlamentində fraksiya rəhbəri seçilib
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