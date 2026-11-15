В аэропорту Стамбула у пассажира обнаружили более 12 кг наркотиков

В аэропорту Стамбула при досмотре чемодана пассажира, прибывшего из Катара, обнаружили 12 кг 820 г наркотических веществ, спрятанных в упаковках из-под продуктов питания.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, пассажир, прилетевший из Таиланда в Стамбул транзитом через Катар, был задержан сотрудниками таможенной службы по подозрению в перевозке запрещенных веществ.

В ходе личного досмотра и проверки багажа у него обнаружили наркотики.

После проведения необходимых процедур в полицейском управлении задержанный был передан в прокуратуру района Газиосманпаша.