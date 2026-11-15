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    В аэропорту Стамбула у пассажира обнаружили более 12 кг наркотиков

    В регионе
    • 15 ноября, 2026
    • 04:21
    В аэропорту Стамбула у пассажира обнаружили более 12 кг наркотиков

    В аэропорту Стамбула при досмотре чемодана пассажира, прибывшего из Катара, обнаружили 12 кг 820 г наркотических веществ, спрятанных в упаковках из-под продуктов питания.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, пассажир, прилетевший из Таиланда в Стамбул транзитом через Катар, был задержан сотрудниками таможенной службы по подозрению в перевозке запрещенных веществ.

    В ходе личного досмотра и проверки багажа у него обнаружили наркотики.

    После проведения необходимых процедур в полицейском управлении задержанный был передан в прокуратуру района Газиосманпаша.

    Контрабанда Наркотические вещества Стамбул (Турция)
    İstanbul hava limanında sərnişinin baqajından 12,8 kq narkotik aşkarlanıb
    44 filmi
    MiniBoss

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