В аэропорту Стамбула у пассажира обнаружили более 12 кг наркотиков
В регионе
- 15 ноября, 2026
- 04:21
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В аэропорту Стамбула при досмотре чемодана пассажира, прибывшего из Катара, обнаружили 12 кг 820 г наркотических веществ, спрятанных в упаковках из-под продуктов питания.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, пассажир, прилетевший из Таиланда в Стамбул транзитом через Катар, был задержан сотрудниками таможенной службы по подозрению в перевозке запрещенных веществ.
В ходе личного досмотра и проверки багажа у него обнаружили наркотики.
После проведения необходимых процедур в полицейском управлении задержанный был передан в прокуратуру района Газиосманпаша.
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