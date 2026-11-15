Bitcoin и Ethereum резко подешевели

Стоимость двух крупнейших по капитализации криптовалют - Bitcoin и Ethereum - снизилась более чем на 6% и 9% соответственно.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Binance.

По состоянию на 02:35 по бакинскому времени курс Bitcoin снизился на 6,7%, до $63 777.

В то же время стоимость Ethereum упала на 9,08%, до $1 753.