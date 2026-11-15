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    Bitcoin и Ethereum резко подешевели

    Финансы
    • 15 ноября, 2026
    • 03:56
    Bitcoin и Ethereum резко подешевели

    Стоимость двух крупнейших по капитализации криптовалют - Bitcoin и Ethereum - снизилась более чем на 6% и 9% соответственно.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Binance.

    По состоянию на 02:35 по бакинскому времени курс Bitcoin снизился на 6,7%, до $63 777.

    В то же время стоимость Ethereum упала на 9,08%, до $1 753.

    Биржа Binance Bitcoin Ethereum
    "Bitcoin" və "Ethereum" kəskin ucuzlaşıb
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