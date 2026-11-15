Bitcoin и Ethereum резко подешевели
Финансы
- 15 ноября, 2026
- 03:56
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Стоимость двух крупнейших по капитализации криптовалют - Bitcoin и Ethereum - снизилась более чем на 6% и 9% соответственно.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Binance.
По состоянию на 02:35 по бакинскому времени курс Bitcoin снизился на 6,7%, до $63 777.
В то же время стоимость Ethereum упала на 9,08%, до $1 753.
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