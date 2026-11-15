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    "Bitcoin" və "Ethereum" kəskin ucuzlaşıb

    Maliyyə
    • 15 noyabr, 2026
    • 04:02
    Bitcoin və Ethereum kəskin ucuzlaşıb

    Kapitallaşmaya görə iki ən böyük kriptovalyutanın – "Bitcoin" və "Ethereum"un dəyəri müvafiq olaraq 6% və 9%-dən çox azalıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Binance" kriptovalyuta birjasının məlumatları göstərir.

    Bakı vaxtı ilə saat 02:35-ə olan məlumata görə, "Bitcoin"in məzənnəsi 6,7% azalaraq 63 777 dollara enib.

    Eyni zamanda, "Ethereum"un dəyəri 9,08% azalaraq 1 753 dollara düşüb.

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    Bitcoin и Ethereum резко подешевели
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